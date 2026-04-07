레고랜드로 봄나들이 떠나볼까…어른도 아이도 ‘레고~ 레츠고’
강원도 춘천에 있는 레고랜드 테마파크가 온 가족 모두가 함께 즐길 수 있는 봄나들이 장소로 주목받고 있다. 올 봄시즌에는 어린이를 위한 체험 프로그램이 대폭 보강돼 가족 단위 관광객에게 더욱 특별한 하루를 선사할 것으로 기대된다. 아이들이 마음껏 뛰놀고 어른들도 함께 계절의 즐거움을 만끽할 수 있는 레고랜드로 떠나보는 것은 어떨까.
■ 닌자고 세계 속으로
올해 봄 시즌은 ‘고 풀 닌자’가 어린이들을 맞이한다. 전 세계 어린이들의 영웅 ‘레고 닌자고’의 탄생 15주년을 기념해 레고랜드가 선보이는 글로벌 축제다. 2011년 첫선을 보인 ‘레고 닌자고’는 현재까지 16개 이상의 정규 시즌과 후속 시리즈인 ‘닌자고: 드래곤 라이징’까지 이어지며 전 세계적인 인기를 이어오고 있다.
레고랜드 곳곳이 닌자고 세계관으로 가득 채워진다. 방문객은 입장과 동시에 카이, 로이드 등 닌자고 캐릭터가 직접 등장하는 오프닝 공연을 만날 수 있다. 댄스파티와 포토 타임이 곳곳에서 펼쳐진다.
참여형 공연 콘텐츠도 확대됐다. 브릭스트리트 원형 광장을 중심으로 ‘휩 어라운드 댄스 파티’와 ‘세레모니 오브 닌자’ 등 다양한 프로그램을 운영한다.
‘휩 어라운드 댄스 파티’는 화요일과 수요일을 제외한 매일 낮 12시30분과 오후 2시30분에 각각 하루 2회 진행된다. 야간 개장 시에는 1회 추가 운영된다. 관객들은 주인공 소라, 닌자 댄서들과 함께 춤을 추며 악당에게 빼앗긴 에너지를 되찾는 미션에 참여한다. 프리 댄스, 얼음 땡, 콩가 라인 등 단계별 활동을 통해 ‘에너지 미터’를 100%가 되도록 채워 나가게 된다. 어린이와 부모가 함께 닌자 롤 동작을 수행하고 협력해 드래곤을 구하는 참여형 공연이다.
‘세레모니 오브 닌자’는 화‧수요일을 제외한 매일 오후 5시30분에 진행된다. 관객이 직접 닌자로 임명되는 메인 퍼포먼스다. 참가자들은 스핀짓주 동작과 발차기 등 다양한 훈련을 수행한다.
■ 도장 모으고 닌자 돼 볼까
‘닌자고 스탬프 랠리’는 입장 시 제공되는 미션지를 바탕으로 파크 내 주요 지점을 방문하며 스탬프를 모으는 방식으로 진행된다. 흥미로운 미션 수행을 통해 방문객 스스로 마치 닌자로 거듭나는 듯한 체험을 제공한다. 미션을 완료한 방문객에게는 닌자고 15주년 한정판 배지가 제공된다.
미니랜드에서는 어린이들과 가족들이 눈썰미를 자랑할 수 있는 ‘닌자를 찾아라’ 현장 이벤트가 진행된다. 미니랜드 내 우리나라 명소 곳곳에 카이, 아린, 제이, 소라, 로이드 및 마스터 우 등 닌자고 대표 캐릭터들의 미니랜더 피겨가 새롭게 설치됐다.
이들 캐릭터를 발견해 ‘고풀닌자’, ‘닌자를 찾아라’ 등 필수 해시태그와 함께 인스타그램에 사진을 올리는 방문객들에게는 추첨을 통해 레고랜드 호텔 숙박권, 레고랜드 독점 닌자고 레고 제품 등을 선물로 준다. ‘닌자고 더 저니’ 공간에는 레고 브릭을 활용한 창작 활동도 기다리고 있다. 빌드 콘테스트, 가면 만들기, 모자이크 이벤트 등이 운영된다.
닌자고 테마를 반영한 메뉴를 즐기고 기념품도 구매할 수 있다. ‘닌자 치킨 수리검’, ‘닌자 표창 파이’ 등 닌자고 테마를 만끽할 시즌 한정 메뉴를 선보인다. 기념품 매장에서는 닌자고 관련 상품을 구매할 수 있다. 일정 금액 이상 구매 시 컬렉터 코인도 증정한다. 레고랜드를 찾은 이들을 위한 특별한 불꽃놀이도 준비돼 있다.
레고랜드는 시즌과 연계된 패키지 상품인 ‘닌자고 레전드 패키지’를 제공한다. 닌자고 레전드 패키지는 파크 방문 어린이 가족을 위해 마련된 것으로, 3~12세 어린이 파크 입장권에 더해 닌자고 칼 장난감과 한정판 닌자고 컬렉터 코인이 포함된 구성을 어린이 파크 입장권 정상 가격으로 선착순 5000명에게 제공한다.
■ 복합 연간이용권으로 더 알차게
복합 연간이용권을 이용하면 저렴한 가격에 레고랜드를 이용할 수 있다. 수도권 및 춘천 인근 놀이시설 팬이라면 레고랜드와 코엑스 아쿠아리움 두 곳을 마음껏 이용할 수 있는 ‘더블 패스 연간이용권’이 제격이다. 구입일로부터 1년간 이용 제한일 없이 시설 운영일 언제든 방문할 수 있다. 레고랜드 파크 내 식음료 및 기념품 10% 할인, 레고랜드 호텔 예약 10% 할인받을 수 있다. 코엑스 아쿠아리움에서도 해양탐험선을 비롯한 모든 내부 체험 20% 할인, 카페 및 기념품 할인, 주차 요금 할인 등 혜택이 제공된다.
코엑스 아쿠아리움에 더해 부산 아쿠아리움까지 세 곳 모두 방문할 계획이라면 ‘트리플 패스 연간이용권’이 안성맞춤이다. 트리플 패스도 이용 제한일 없이 세 곳의 시설을 1년 내내 즐길 수 있다. 식음료, 기념품, 주차 등 시설마다 폭넓은 할인 혜택이 적용된다. 레고랜드 원샷 패스트 트랙(우선 탑승권) 2매가 추가로 제공돼 인기 어트랙션을 쾌적하게 만끽할 수 있다. 또한 레고랜드는 더 많은 어린이가 부담 없이 레고랜드를 찾을 수 있도록 3월부터 유아 무료입장 대상 범위를 기존 만 24개월 미만에서 36개월 미만으로 대폭 확대했다.
■ 레고랜드를 달려볼까
레고랜드의 봄 시즌은 5월까지 이어진다. 레고랜드는 5월 16일 춘천 하중도 일대에서 ‘레고랜드 런’을 개최한다. 5km 코스를 어린이와 함께 달리며 참여하는 이벤트다. 참가자에게는 레고랜드 이용권과 기념품이 포함된 패키지가 제공된다. ‘고 풀 닌자’ 시즌 방문을 포함해 봄나들이 일정을 계획 중인 가족이라면 레고랜드 공식 홈페이지에서 세부 일정과 패키지 정보를 확인할 수 있다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사