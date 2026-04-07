이 대통령 언급했던 히트펌프… 제주도, 1042가구 지원
3kW 이상 태양광 설치 주택 대상
설치비 70% 지원
제주도가 화석연료 보일러를 고효율 히트펌프로 교체하는 ‘생활 속 히트펌프 보급사업’을 4월부터 본격 시행한다.
지원 대상은 3㎾ 이상 태양광 설비를 설치했거나 설치 예정인 단독·연립주택으로, 상반기 1042가구를 모집한다. 신청 자격은 해당 주택의 소유주 또는 임대차 계약을 맺은 세대주이다.
히트펌프·축열조 설치 공간이 확보돼야 하고, 설치 후 온실가스 감축 실적 조사에 동의해야 한다. 최근 3년간 저녹스보일러 보조금을 받은 가구는 신청할 수 없다.
보급 금액은 가구당 최대 1400만원이다. 이 중 보조금은 설치비의 70%인 최대 980만원이다. 자부담은 제조사 구독·렌탈 프로그램을 활용할 수 있다. 보급 설비는 20㎾ 미만 공기열 히트펌프, 300~500ℓ 축열조, 가상발전소 설비 등이다.
신청은 오는 30일까지 제주도청 누리집을 통해 온라인으로 가능하다. 신청 후 현장 확인을 거쳐 설치 적정 가구로 승인되면 5월 중 구비서류를 제출해야 한다.
승인된 가구 수가 보급 규모 이하면 전원이 지원 대상이 되고, 초과하면 심사로 선정한다.
공기열 히트펌프는 외부 공기에서 열을 흡수해 난방·온수·냉방에 활용하는 친환경 설비다. 가스·기름 보일러 대비 에너지 효율이 높고 설치가 간편해 최근 주택과 건물에서 보급이 확대되고 있다.
이재명 대통령은 지난 30일 제주에서 열린 타운홀미팅에서 히트펌프와 전기차를 언급하며 재생에너지 전환의 속도를 높여야 한다고 강조했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사