부경대-삼성전자, AI 스마트캠퍼스 구축…통합 운영 첫 실증
5개 건물 시작…전 캠퍼스 확대
디지털트윈·IoT 기반 통합 운영
에너지 15~18% 절감 효과 기대
국립부경대학교가 삼성전자와 손잡고 인공지능(AI)·디지털전환(DT) 기반 스마트 캠퍼스 구축에 나선다. 대학 캠퍼스 전체를 통합 운영하는 첫 실증 모델이라는 점에서 주목된다.
국립부경대와 삼성전자는 7일 부산 대연캠퍼스에서 스마트 캠퍼스 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
양 기관은 캠퍼스 내 건물 운영을 통합 관리하는 스마트 캠퍼스 설루션 구축과 기술 개발, 성능 검증에 협력하고 향후 AI·DT 설루션 사업으로 협력을 확대할 계획이다.
이번에 도입되는 시스템은 공조·조명·전력 등 건물 설비를 통합 운영하는 ‘b.IoT’, 클라우드 기반 설비 모니터링과 고장 예측 기능을 갖춘 ‘SmartThings Pro’, 건물을 3차원으로 구현해 운영 데이터를 분석하는 ‘디지털트윈’ 기술로 구성된다.
이들 설루션은 AI와 IoT 기반 최적화 기술을 통해 건물 운영 효율을 높이고 에너지 사용을 절감하는 것이 특징이다. 삼성전자는 기존 실증 프로젝트에서 연간 15~18% 수준의 에너지 절감 효과를 확인한 바 있다.
특히 이번 사업은 단일 건물이 아닌 대학 캠퍼스 전체를 대상으로 통합 운영을 적용하는 첫 사례다. 다양한 시설이 집적된 캠퍼스를 테스트베드로 활용해 기술 실효성을 검증한다는 점에서 의미가 크다.
양 기관은 우선 대연캠퍼스 내 5개 건물에 설루션을 단계적으로 구축하고, 향후 전 캠퍼스로 확대할 계획이다. 향후 3년간 AI 기반 제어 알고리즘과 디지털트윈 기술 고도화를 위한 공동 연구도 추진한다.
이를 위해 국립부경대는 삼성전자와 AI 공동연구센터를 구성하고 관련 학과 연구진이 참여하는 산학 협력 연구를 진행할 예정이다.
부경대 관계자는 “스마트 캠퍼스 구축을 통해 에너지 효율 개선과 함께 미래형 교육·연구 환경을 조성할 것”이라고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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