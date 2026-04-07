대전 안전공업 화재 조사한 경찰 “누군가 경보기 껐다”

대전 대덕구 자동차 부품 제조업체인 안전공업 화재에 대한 감식을 진행 중인 소방 당국 관계자들이 지난달 24일 불에 탄 건물 내부를 살펴보고 있다. 연합뉴스

107명에 대한 조사를 마친 경찰은 사망자 9명이 발견된 동관 휴게공간의 복층 증축 공사를 한 업체도 압수수색해 증거물을 확보했다.

조사를 받은 직원들은 공통적으로 “화재경보기가 울리다 바로 꺼졌다. 이후 대피방송이 없었다”고 경찰에 진술했다. 실제로

소방당국이 촬영한 공장 본관 내 화재경보기 제어설비 사진에도 사이렌·주경종·지구경종·대피방송과 관련된 4개의 스위치가 있었지만 이 스위치들이 전부 꺼져 있었다.

조대현 대전청 광역수사대장은 “경보기가 울린 이후 누군가 4개의 버튼을 조작해 경보를 껐다”며 “경보기에 최초 접촉한 것으로 특정된 직원은 4개 버튼을 끈 것이 아니라 다른 버튼을 눌렀다고 진술했다. 진위 규명이 필요한 상황”이라고 말했다.

동관 휴게공간과 같은 복층 구조의 불법 증축물이 1개가 아니라 여러 개였다는 정황도 나왔다.

설비라인이 있는 공간의 복층에는 절삭유 탱크 등을 설치해 놓았다는 내부 진술이 나왔고, 사무동에도 다른 용도에 활용된 것으로 보이는 복층이 있었다고 한다.

복층 공사를 진행한 업체는 청소 및 방수 작업 등 안전공업의 유지보수를 도맡아서 하던

“복층 구조가 불법으로 지어졌다면 지정된 소방설비나 시설이 제대로 설치되지 않았을 가능성이 크다. 결국 대피가 어려워 피해가 커졌을 것”이라고 설명했다.