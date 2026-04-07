1군 복귀 초읽기… 안우진, 키움 구세주 될까
키움 히어로즈의 토종 에이스 안우진이 1군 복귀 초읽기에 들어갔다. 올 시즌 프로야구 최하위 탈출을 목표로 내건 키움은 투수 자원들의 줄부상 이탈로 초반부터 위기를 맞았다. 안우진의 가세를 계기로 반등을 모색한다는 계획이다.
키움 구단 관계자는 7일 “안우진이 불펜 피칭 이후 한 차례 2군 등판을 거친다”며 “2군 등판을 마친 뒤에도 몸 상태에 큰 문제가 없다면 1군에 합류할 예정”이라고 밝혔다. 복귀 계획이 틀어지지 않으면 안우진은 오는 12일 서울 고척스카이돔에서 열리는 롯데 자이언츠와의 2026 KBO리그 경기에 선발로 등판할 전망이다. 1군 복귀 후 투구 수를 조금씩 늘려간다는 계획이다.
설종진 키움 감독은 “올해만큼은 반드시 최하위권을 벗어나겠다”고 선언했다. 하지만 키움은 개막 후 8경기 동안 2승 6패에 그쳐 하위권에 자리를 잡았다. 최근엔 마운드에 힘을 보탤 것으로 기대를 모았던 김윤하, 정현우, 박윤성 등 신예 투수들이 차례로 부상을 당해 1군 엔트리에서 말소됐다.
당초 7월 중으로 예정했던 안우진의 복귀가 앞당겨진 것은 호재다. 키움은 이날 경기 전까지 팀 타율 0.276(4위)로 타선이 힘을 내고 있다. 하지만 마운드는 다소 불안하다. 키움의 팀 평균자책점은 6.50(9위)까지 치솟은 상태다. 안우진처럼 1승을 책임질 수 있는 강력한 선발투수의 합류가 절실한 상황이다.
2018년 프로에 입단한 안우진은 통산 156경기에서 43승 35패 14홀드 2세이브 평균자책점 3.21을 기록 중이다. 특히 2022시즌에는 15승 8패 평균자책점 2.11(1위)에 국내 투수 한 시즌 최다 기록인 탈삼진 224개를 잡아내며 진가를 드러냈다.
오랜 공백기를 딛고 예전의 구위를 회복하느냐가 관건이다. 안우진의 마지막 1군 등판은 2023년 8월 31일 SSG 랜더스전이다. 그는 팔꿈치 인대 접합 수술(토미존) 이후 재활, 사회복무요원 근무를 거쳐 지난 시즌 막판 복귀를 타진했다. 그러나 팀 자체 청백전에서 불의의 어깨 부상을 당해 다시 수술대에 올라 공백기가 늘었다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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