쿠팡, 인구소멸 지역 찾아 의료 지원…‘온동네 케어’ 시동
장수군서 첫 시행…400여명 맞춤형 검진
매월 순회 진료…지역 의료 격차 해소 시도
쿠팡이 의료 인프라가 부족한 인구소멸 위험 지역을 직접 찾아가는 건강검진 사업을 시작했다. 기업 사회공헌을 넘어 지역 의료 격차 해소에 대응하는 시도라는 점에서 주목된다.
쿠팡은 7일 ‘보건의 날’을 맞아 전북 장수군에서 ‘온동네 케어’ 프로젝트를 처음으로 시행했다고 밝혔다. 이번 프로젝트는 쿠팡과 대한중앙의료봉사회 소속 의료진 및 자원봉사자가 협업해 진행됐다.
이번 사업은 병원 접근이 어려운 읍·면 지역을 순회하며 의료 서비스를 제공하는 방식으로 추진된다. 매월 1회 이상 전라·경상·강원·충청권 등 전국 인구감소 지역을 대상으로 정기 운영될 예정이다.
첫 대상지인 장수군은 인구 약 2만명 가운데 65세 이상 비율이 40.8%에 달하는 초고령 지역으로, 의료 접근성이 낮은 대표적 취약 지역으로 꼽힌다.
이날 장수군 한누리전당에서는 대한중앙의료봉사회 소속 의료진과 자원봉사자 등 40여명이 참여해 진료를 진행했다. 대학병원 교수진을 포함한 의료진이 내과·정형외과·치과·한방 등 종합 진료를 제공했다.
지역 어르신과 다문화가정 등 400여명이 검진을 받았으며, 거동이 불편한 주민을 위한 방문 진료도 병행됐다. 혈액검사와 골밀도 검사, 치매·우울증 검사 등 다양한 검진이 이뤄졌고, 이상 소견이 발견된 경우 상급 병원과 연계하는 사후 관리도 지원됐다.
현장에 참여한 의료진은 “고령화와 의료 접근성 문제를 동시에 겪는 지역일수록 정기 검진이 중요하다”며 “단순 진료를 넘어 만성질환 관리까지 이어지는 지원이 필요하다”고 말했다.
쿠팡 사회공헌실 관계자는 “인구 감소 지역의 의료 공백은 기업도 함께 고민해야 할 과제”라며 “전국 어디서나 의료 지원이 이어질 수 있도록 사업을 확대하겠다”고 밝혔다.
쿠팡은 이번 장수군을 시작으로 다음 달 충북 단양 등 전국 의료 취약 지역으로 사업을 확대할 계획이다.
장수=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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