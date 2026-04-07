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모텔서 낳은 아이 방치한 20대 연인, 항소심도 징역 7년

입력:2026-04-07 15:58
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신생아 생후 67일 만에 숨져

광주고등법원. 뉴시스

모텔에서 낳은 신생아를 방치해 숨지게 한 20대 연인이 항소심에서도 중형을 선고받았다.

광주고법 형사2부(재판장 황진희)는 7일 아동학대치사·시체유기 등 혐의로 구속 기소된 A씨(29)와 B씨(22·여)에 대한 항소심에서 A·B씨 측과 검찰의 항소를 모두 기각하고, 각 징역 7년형을 선고한 원심 유지 판결을 했다.

또 원심과 마찬가지로 A·B씨에게 모두 아동학대 치료 프로그램 40시간 이수와 아동 관련 기관 5년간 취업 제한을 명령했다.

연인 사이인 이들은 지난해 6월부터 7월 사이 전남 목포의 한 모텔 객실에서 출산한 신생아를 방치해 생후 67일 만에 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이들은 숨진 아이의 시신을 쓰레기 더미와 함께 모텔 객실 안에 열흘여간 방치하기도 했다.

앞서 1심 재판부는 “출생 후 사망에 이르기까지 약 2개월 동안 다른 조치를 취할 기회가 있었음에도 무책임하게 방치했고 결국 사망에 이르게 했다”며 “사망 이후 시신을 쓰레기가 쌓인 곳에 방치해 벌레가 생기고 훼손돼 역추산으로 사망 시점을 확인했다”고 판시했다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

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