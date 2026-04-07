포항시, 공공기관 승용차 2부제 8일부터 시행
경북 포항시는 최근 중동 전쟁 장기화에 따른 에너지 수급 불안이 심화됨에 따라 8일부터 공공기관 에너지 절약 조치를 대폭 강화한다고 7일 밝혔다.
시는 국제 에너지 가격 급등과 정부의 자원안보 위기경보 ‘경계’ 단계 발령에 대응해 공공기관 임직원 차량은 2부제(홀짝제)를 시행하고, 공공기관을 방문하는 민원 차량에는 5부제를 적용한다.
시가 운영하는 유료 공영주차장 5곳(상도·대도·죽도·대이동3공원·이동4공원)에도 동일하게 5부제가 적용된다.
승용차 2부제는 차량 번호판 끝자리 기준 홀수 차량은 홀수일, 짝수 차량은 짝수일에 운행하는 방식이다. 주말과 공휴일, 31일에는 적용되지 않는다.
이번 조치는 공공기관 차량 운행을 절반 수준으로 감축해 에너지 소비를 최소화하고, 민간의 자발적인 에너지 절약 참여를 유도하기 위한 선제 대응이다.
시는 지난 6일 유관기관과 에너지 절약 캠페인을 했으며, 향후 위기 단계 변화에 따라 단계별 에너지 절감 대책을 지속적으로 점검·추진할 계획이다.
포항시 관계자는 “시민과 직원들의 불편이 예상되지만, 현재의 에너지 위기 상황을 고려할 때 공공부문의 솔선수범이 절실한 시점”이라며 “이번 조치를 계기로 지역사회 전반에 에너지 절약 문화가 확산되기를 기대한다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사