외국인 노동자 장기에 고압 공기 주입한 대표
경찰, 전담팀 꾸려 수사
경찰이 경기 화성의 한 제조업체 대표가 외국인 노동자를 학대에 가까운, 에어건(공기 분사기)으로 노동자의 특정 신체 부위에 고압 공기를 주입해 장기 손상에 이르기한 언론보도와 관련해 사안이 ‘중대하다’며 전담수사팀까지 편성에 수사에 나섰다.
경기남부경찰청 광역수사대는 화성시 만세구 향남읍에 있는 한 도금업체에서 업체 대표가 태국 출신 노동자 A씨의 항문 부위에 에어건을 분사해 상해를 입힌 사건과 관련 전담팀을 편성해 수사에 나섰다고 7일 밝혔다.
한겨레신문 보도에 따르면 지난 2월 20일 경기 화성시에 있는 도금업체에서 태국 출신 노동자 A씨가 작업대에서 몸을 숙인 채 일을 하고 있었는데, 이 회사 대표가 다가와 A씨의 항문 부위에 에어건을 밀착해 고압 상태의 공기를 분사했다. 이 사고로 A씨는 복부가 급격히 부풀어 오르며 호흡 곤란 증세를 보였다.
하지만 대표는 A씨를 입원시키는 대신 “오늘 밤 비행기표를 구해줄 테니 즉시 (본국인) 태국으로 돌아가라”고 요구했고, A씨는 소속된 인력사무소 숙소로 옮겨졌다. 숙소에서 방치된 A씨는 사고 다음날인 2월 21일 몸 상태가 더욱 악화하면서 ‘119’를 통해 오산한국병원으로 이송돼 1차 응급 수술을 받았다.
수사에 나선 경찰은 “언론 보도로 사건을 인지했기 때문에 우선 피해자와 만나 진술을 청취해 사건 경위를 정확하게 파악하겠다”면서 “이후에 가해자에 대해 어떤 혐의를 적용할지 판단해보겠다”고 말했다.
또 경찰은 고용노동부 경기지방고용노동청 광역노동기준감독과와 합동으로 현장 조사를 진행할 예정이다.
화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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