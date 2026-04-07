“병 고침 계기로 복음 전도”…14개국서 선교사들 모여
지난 6일 14개국 선교사·사모 20명 모여
병원·재단·선교사 간 협력 다지고 의료 선교 비전 나눠
7년 전 미얀마에서 온 한 소녀가 자신의 다리를 고쳐달라며 빛바랜 엑스레이 사진을 들고 서울 강남의 한 병원을 찾았다. 다리가 O자로 심하게 휘어 있던 열네 살의 실리시는 한 의료지원 단체 소개로 이 병원을 찾기 전까지 이미 여러 차례 수술을 거절당했다. 최소 네 차례 이상의 수술이 필요한 데다, 수술 중 혈액 공급이 원활하지 않을 경우 생명까지 위태로울 수 있는 상황이었다.
수술을 맡은 이창우 선한목자병원장은 “우리가 거절하면 더는 갈 곳이 없는 아이였다”며 “수술하는 내내 하나님께 계속 기도했다”고 당시를 떠올렸다. 선한목자병원은 경제적 형편이 어려운 실리시의 수술비를 전액 지원했다. 1년 뒤 실리시는 통증 없이 걸으며 자유로운 일상생활이 가능하게 됐다.
이 사연은 6일 서울 강남구 제네베라스페이스에서 열린 ‘제1회 굳셰퍼드데이’에서 김정신 굳셰퍼드재단 이사에 의해 소개됐다. 김 이사장은 “육신의 고통을 치유하는 것을 넘어 영혼을 치유하고 사랑을 전하는 공동체가 되고자 한다”고 밝혔다.
이번 행사는 6~7일 양일간 진행돼 선한목자병원과 굳셰퍼드재단, 선교사 간 협력을 다지고 이들을 격려하기 위해 마련됐다. 스리랑카, 칠레 등 14개국에서 온 선교사와 사모 20명이 참석했다. 2004년 설립 이후 처음으로 한자리에 모인 각 지부 선교사들은 사역을 소개하고 기도 제목을 공유하는 시간을 가졌다.
태국 치앙마이에서 사역 중인 전지혜 선교사는 자신을 ‘선교 5년 차 새내기’로 소개했다. 그는 치앙마이 타라팁교회와 루엄타이교회에서 아동 청소년 교육 사역을 이어가고 있다. 전 선교사는 “복음을 전하려 할 때 아이의 부모가 거부감을 보일 때가 있지만 상비약이 들어있는 구급상자 등을 나누며 주민들과 접점을 넓혀가고 있다”고 전했다.
선한목자병원이 설립한 굳셰퍼드재단은 아시아와 아프리카 중남미 지역을 중심으로 22개국에 25개 무료 진료소를 설립해 의료 선교를 진행하고 있다. 현지인뿐 아니라 선교사, 해외에서 진행이 어려운 중증 환자의 수술 연계를 돕고 있다. 재단은 검증된 현지 선교사를 지부장으로 임명하고 진료소를 운영하며 필요한 현지 의사와 간호사, 진료소 유지비와 약품 등을 전면 공급한다.
이 병원장은 “전 세계에 흩어져 하나님의 일을 감당하시는 선교사님 덕분에 우리나라가 큰 은혜를 입었다고 생각한다”며 “그 은혜에 보답하는 마음으로 준비한 이번 행사를 통해 선교사님들이 쉼과 회복을 얻길 바란다”고 했다.
글·사진=김연우 박윤서 기자 yeon@kmib.co.kr
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