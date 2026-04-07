‘수습직원 추행 혐의’ 컬리 김슬아 남편 1심 징역형 집유
김슬아 컬리 대표의 남편이 수습 직원 추행 혐의 사건 1심에서 징역형 집행유예를 선고받았다.
정씨는 지난해 6월 26일 서울 성동구 한 식당에서 수습 직원 A씨의 팔과 허리를 만지고 ‘네가 마음에 든다’는 취지의 말을 한 혐의로 올해 1월 불구속 기소됐다.
서울동부지법 형사5부(부장판사 추진석)는 7일 강제추행 혐의로 재판에 넘겨진 넥스트키친 대표 정모(49)씨에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다. 40시간의 성폭력 치료 강의 수강도 명령했다.
추 부장판사는 “정씨가 회사 대표로서 수습 직원에 불과한 피해자를 추행한 수위와 정도가 가볍지 않다”며 “피해자가 추행으로부터 벗어나려고 했음에도 다른 동료들이 함께 있는 자리에서 계속 범행해 상당한 성적 모욕감과 혐오감을 느꼈을 것”이라고 지적했다.
다만 “정씨가 범행을 시인하고 반성하는 모습을 보이고 있으며 피해자에게 소정의 합의금을 지급해 원만하게 합의했다”고 양형 사유를 밝혔다.
정씨는 컬리에 가정간편식(HMR) 등을 납품하는 업체 넥스트키친의 대표를 맡고 있다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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