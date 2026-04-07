李, 정청래·장동혁에 “요즘도 손 안 잡나? 연습 해보자”

李, 정청래·장동혁에 “요즘도 손 안 잡나? 연습 해보자”
“두 분이 요즘도 손 안 잡고 그러는 것 아니죠? 연습 한 번 해보세요.”
이재명 대통령은 7일 여야정 민생경제 협의체 회담 및 오찬에 참석하기 위해 청와대를 찾은 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표를 향해 이렇게 말했다.
그러면서 자신의 오른쪽과 왼쪽에 각각 있던 정 대표와 장 대표의 손을 맞잡게 한 뒤 그 위에 자신의 손을 얹었다.
이 같은 장면이 눈길을 끈 것은 두 사람의 냉랭한 관계 때문이다.
정 대표는 지난해 8월 당 대표에 당선된 뒤 ‘내란 세력과 악수하지 않겠다’며 장 대표와의 ‘악수 거부’를 선언했다가, 한 달 뒤 이 대통령 주재 오찬에서 장 대표와 처음 악수를 했다.
이날 열린 이 대통령과 여야 대표 간 오찬 회담은 지난해 9월 8일 이후 211일 만이었다.
행사엔 민주당 한병도·국민의힘 송언석 원내대표, 민주당 강준현·국민의힘 최보윤 수석대변인, 김민석 국무총리, 청와대의 강훈식 비서실장과 홍익표 정무수석, 정을호 정무비서관 등이 함께했다.
참석자들은 본관 내 계단 앞에서 손을 잡고 기념사진도 찍었다. 이날 오찬 메뉴는 채소와 해물이 어우러져 하나가 된다는 의미의 오방색 해물 잡채와 단호박을 섞은 타락죽, 살치살 구이, 배춧국 등이었다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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