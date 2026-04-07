인천지하철, ‘일일 수송 80만 시대’ 진입
인천교통공사는 지난 3일 인천지하철 하루 이용객 83만명을 기록하며 공사 창립 이래 가장 많은 이용 실적을 보였다고 7일 밝혔다. 또 올해 하루 이용객이 80만명을 넘어선 날은 지난 5일 기준으로 총 7일로 집계됐다.
공사는 지난해 6월 28일 개통한 검단연장선이 안정적으로 운영되며 이용 편의가 높아진 점을 주요 요인으로 보고 있다. 개통 전후인 지난해 7월 기준 인천1호선 하루 평균 이용객은 28만7087명으로 전년 26만8865명 대비 약 6.8% 증가했다. 전체 이용객도 같은 기간 약 2만명 가까이 늘어났다.
인천의 인구 증가도 이용객 증가의 주요 요인으로 작용했다. 인천의 인구는 2023년 약 299만명에서 2024년 302만명, 지난해 305만명을 넘어서는 등 꾸준히 늘어나고 있다.
최근 유가 상승 또한 대중교통 이용 증가에 영향을 주고 있다. 자가용 이용 부담이 커지면서 인천지하철을 선택하는 시민 역시 증가 중이다.
최정규 공사 사장은 “검단연장선 개통과 인구 증가, 대외 환경 변화가 맞물리며 이용객이 증가하고 있다”며 “앞으로도 시민이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 도시철도 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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