인천지하철, ‘일일 수송 80만 시대’ 진입

인천지하철 1호선 부평역 승강장. 인천교통공사 제공

올해 하루 이용객이 80만명을 넘어선 날은 지난 5일 기준으로 총 7일로 집계됐다.

공사는 지난해 6월 28일 개통한 검단연장선이 안정적으로 운영되며 이용 편의가 높아진 점을 주요 요인으로 보고 있다.

개통 전후인 지난해 7월 기준 인천1호선 하루 평균 이용객은 28만7087명으로 전년 26만8865명 대비 약 6.8% 증가했다.

전체 이용객도 같은 기간 약 2만명 가까이 늘어났다.

최정규 공사 사장은 “검단연장선 개통과 인구 증가, 대외 환경 변화가 맞물리며 이용객이 증가하고 있다”며 “앞으로도 시민이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 도시철도 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다”

고 말했다.