강남구립행복요양병원, 치매전문병동 문 열었다
53병상 규모…낙상 방지 등 환자 안전 시설 갖춰
“공공 기관 중심 치매 대응 필요”…에이치플러스양지병원 위탁 운영
강남구립행복요양병원이 이달부터 치매 환자에 대한 전문 치료와 지역 사회 복귀 지원을 목표로 ‘치매전문병동’을 개소하고 본격 운영에 들어갔다.
강남구는 전체 인구 약 55만명의 15.7%가 65세 이상 노인으로, 이 가운데 7700여명이 치매 환자로 추정된다. 고령화가 빠르게 진행되면서 치매 관리 수요 또한 지속적으로 증가하고 있어 공공 의료기관 중심의 체계적인 치매 대응 필요성이 커지고 있다.
이번 치매전문병동은 기존 병동과 구분된 전용 공간으로 조성되며 신경과 전문의를 중심으로 한 다학제 진료 체계를 갖추고 진단부터 치료, 재활, 요양을 아우르는 통합 의료 서비스를 제공한다. 특히 망상·폭력 등 행동심리증상(BPSD)을 동반한 중증 치매 환자를 대상으로 약물 및 비약물 치료를 병행하는 집중 치료 체계를 구축한 것이 특징이다. 병동은 53병상 규모로 운영되며 낙상 방지 침대와 환자 모니터링 장치 등 안전 관리 필수 의료 설비를 갖췄다.
치매 환자 안전은 물론 심리적 안정과 생활 편의를 고려한 환경 설계를 적용했다. 이와 함께 개인·소그룹·집단 형태의 다양한 인지 재활 및 정서 지원 프로그램도 운영할 예정이다.
이미희 치매전문병동 센터장은 7일 “요양병원은 단순 보호를 넘어 삶의 질을 높이는 치료의 연장으로 환자 존엄성과 기능 회복을 이끌어 내는 치료 환경 조성이 핵심”이라고 밝혔다. 아울러 보호자 상담 및 교육을 강화하고 치매 안심센터 등 지역 유관 기관과 연계해 퇴원 후에도 지속적인 사례 관리와 돌봄이 이루어질 수 있도록 지원할 계획이다.
김민기 강남구립행복요양병원장은 “치매는 개인과 가족의 문제를 넘어 지역 사회가 함께 대응해야 할 공공보건 과제”라며 “치매전문병동을 통해 중증 환자 전문 치료 역량 강화와 환자 및 가족이 안심할 수 있는 돌봄 환경 조성으로 공립요양병원으로서 지역 사회 중심 치매 통합관리 체계를 선도하겠다”고 강조했다. 강남구립행복요양병원은 지난해 1월부터 서울효천의료재단 에이치플러스 양지병원이 위탁 운영 중이다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
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