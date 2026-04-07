포스코 포항제철소, 세계 최초 직경 23㎜ 현가용 스프링강 양산
포스코 포항제철소가 세계 최초로 직경 23㎜급 대형 현가용 스프링강의 양산 기반을 구축하며, 고부가 선재 시장 공략에 나섰다.
현가용 스프링강은 자동차 서스펜션의 핵심 소재로, 주행 중 노면 충격을 흡수하고 차체 하중을 지탱하는 프리미엄 선재 제품이다. 차량 승차감 및 안전성과 직결돼 완성차 성능을 좌우하는 중요한 부품으로 꼽힌다.
최근 전기차 시장이 빠르게 확대되면서 배터리 탑재에 따른 차량 중량 증가로 기존 내연기관차용 제품보다 굵고 강도가 높은 대형 현가용 스프링강 수요도 함께 늘고 있다.
포스코는 이러한 시장 변화에 대응해 기존 설비의 한계를 뛰어넘는 기술 혁신에 나섰다.
포항제철소 선재부와 품질기술부, 기술연구원, 글로벌제품기술실, 선재판매그룹이 협업해 공정 조건을 최적화하고 대형 규격 제품의 양산 기술을 확보했다.
특히 압연 설비에서 선재 이송 속도와 온도를 실시간으로 정밀 제어하는 냉각 기술을 적용해 직경 23㎜급 선재를 안정적으로 생산할 수 있는 체제를 구축했다.
포스코는 올해 본격적인 판매 확대와 글로벌 주요 스프링 제조사들과의 협력도 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.
포스코 관계자는 “이번 성과는 현장과 연구, 품질, 마케팅 조직이 원팀으로 긴밀히 협력해 이뤄낸 결과”라며 “공정 기술 고도화와 제품 차별화로 고부가 선재 시장에서 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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