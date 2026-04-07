[인터뷰] 양홍석 변호사 “검찰해체 몰두한 ‘개문발차’ 입법… 국민 상대로 실험 말라”

[검찰개혁, 수사·기소 분리 넘어 협력으로]

검찰개혁추진단 자문위원인 양홍석 변호사가 7일 서울 서초구 법무법인 이공에서 국민일보와 인터뷰를 하고 있다. 권현구 기자

검찰개혁추진단 자문위원인 양홍석 변호사가 7일 서울 서초구 법무법인 이공에서 국민일보와 인터뷰를 하고 있다. 권현구 기자

검찰개혁추진단 자문위원인 양홍석 변호사가 7일 서울 서초구 법무법인 이공에서 국민일보와 인터뷰를 하고 있다. 권현구 기자

“송치 후 이뤄지는 보완수사요구와 달리, 송치 전이라도 공범이나 추가 범죄 정황이 발견되면 검사가 즉시 수사를 요청하는 제도다. 사건이 검찰로 넘어왔다가 다시 경찰로 내려가는 시간을 줄여 수사 지연을 막고 신속성을 높이려는 취지다. 공소청 내부 결재를 받고, 결정에 따른 책임도 지게 하면 된다. 또 수사 범위를 넓히기 위한 수사 개시 요구 같은 경우는 심의위원회를 거치게 해 절차를 까다롭게 설계할 수 있을 것이다. 또 부당한 수사 개시 요구에 대해서는 경찰에 ‘이의 제기권’을 부여해 부당한 요구를 거부할 수 있게 하면 오남용을 막고 상호 협력 관계를 강화할 수 있다.”