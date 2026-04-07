김용 “정명근, ‘이재명의 실용주의’ 화성서 실천”

이재명 대통령의 복심으로 불리고 있는 김용 전 민주연구원 부원장이

“정명근 더불어민주당 화성시장 예비후보는 전국 최초로 기본사회 전담 조직을 설치하는 등 ‘이재명의 실용주의’를 화성에서 실천해 온 실행형 리더”라고 치켜세웠다.김 전 부원장은 7일 정명근 후보 선거사무실을 방문해 “정명근 예비후보가 대한민국을 대표하는 1등 도시 화성을 다시 이끌어 갈 수 있도록 시민과 당원 여러분들이 힘을 모아 주시길 바란다”며 이같이 밝혔다.그러면서 그는 “화성시를 대한민국 최고 도시로 만든 정명근 화성시장을 항상 지지하고 있다”며 “화성시가 대한민국에서 가장 자랑스러운 특례시로 우뚝 설 수 있도록 정명근 시장이 앞장서 이끌어 줄 것이라고 믿는다”고 말했다.이에 정명근 예비후보는 지난 2월 출판기념회 당시의 책 ‘화성을 이렇게. 시민과 함께 미래를 담다’를 전달하며 “이재명 국민주권정부 성공의 씨앗을 화성시에서 확실하게 뿌리내릴 수 있도록 적극 지원하겠다”고 화답했다.김 전 부원장은 정 예비후보의 후원회장을 맡고 있다.앞서 4년 전에는 당시 민주당 대표였던 이재명 대통령이 정 예비후보의 후원회장을 맡은 바 있다.화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지