고유가 대응…부산 도시철도 출퇴근 16회 증편
차량 2·5부제 맞춰 수송 대책 가동
서면·연산역 등 혼잡역 인력 집중
대중교통 이용 활성화 캠페인 추진
중동 정세 불안에 따른 국제 유가 상승으로 교통비 부담이 커지자, 부산교통공사가 출퇴근 시간대 도시철도 운행을 늘리는 등 특별 수송 대책에 나섰다.
부산교통공사는 오는 8일부터 공공기관 차량 2부제와 공영주차장 차량 5부제 시행에 맞춰 열차 증편과 안전 인력 배치 등을 추진한다고 7일 밝혔다.
공사는 출퇴근 시간대 1~3호선 열차를 하루 총 16회 증편한다. 호선별로는 1호선 4회, 2호선 4회, 3호선 8회를 추가 운행해 도시철도 이용 수요 증가에 대응할 계획이다.
또 서면역과 연산역 등 주요 혼잡한 역에 도시철도 보안관과 사회복무요원을 집중적으로 배치해 승객 동선 관리와 안전사고 예방을 강화한다.
공사는 대중교통 이용 활성화를 위한 시민 참여 캠페인도 병행한다. 4월 한 달간 주요 역사에서 ‘도시철도 이용 활성화 캠페인’을 진행하고, 15일에는 서면 일대에서 버스업계와 합동 캠페인을 벌일 예정이다.
부산교통공사 관계자는 “고유가 상황에서 대중교통의 역할이 중요해지고 있다”며 “시민들이 더 안전하고 편리하게 도시철도를 이용할 수 있도록 운영에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.
한편 부산시는 월 4만5000원 이상 대중교통 이용 시 초과분을 사실상 무제한 환급하는 ‘동백패스’ 연계 정책도 추진하고 있어 교통비 부담 완화 효과가 더욱 확대될 전망이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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