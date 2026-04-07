[속보] 이 대통령, 추경 지원금 논란에 “포퓰리즘 결코 아냐”

이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제협의체 회담 및 오찬에서 발언하고 있다. 뉴시스

국민이 피땀 흘려 번 돈으로 내는 세금을 공정하고 합리적으로 쓰려는 것”이라고 덧붙였다.