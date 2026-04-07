중동 위기 대구섬유업계 ‘산업위기선제대응지역’ 지정 요구
중동전쟁 직격탄을 맞은 대구 섬유업계가 정부와 지방자치단체의 대책 마련을 호소하고 있다. 지역 섬유업계는 중동사태 장기화에 따른 부담이 가중돼 생존을 고민해야 할 상황이라고 목소리를 높이고 있다.
7일 대구 섬유업계에 따르면 대구염색공단 노조가 이날 더불어민주당 대구시당 당사 앞에서 ‘산업위기선제대응지역’ 지정을 요구하는 집회를 열었다. 노조는 전날에도 대구시청 동인청사 앞에서 같은 내용의 집회를 열었다.
산업위기선제대응지역은 국제 정세 변화 등으로 주요 산업의 악화가 예상되는 지역을 지원하기 위해 지정하는 것이다. 지자체장이 선제대응지역계획을 수립해 정부에 신청하면 심의를 거쳐 지정한다. 지정되면 국가와 지자체로부터 금융, 재정 등의 지원을 받을 수 있다.
대구 섬유업계는 중동사태 장기화에 산업구조가 통째로 흔들리고 있다며 어려움을 호소하고 있다. 항구 운영 차질로 선적이 지연되거나 중단되고 있고 이미 출항한 물량이 입항하지 못해 체선료가 발생하는 사례가 늘고 있다. 현지 판매가 멈추면서 대금 회수 지연도 발생하고 있다. 물류와 결제 등 모든 부분에서 연쇄 충격이 발생하고 있다는 것이 섬유업계 주장이다. 대구·경북 대표 전통산업인 섬유의 중동 수출 비중은 약 12%다. 베트남과 미국에 이어 세 번째로 큰 시장이 중동이다.
대구염색공단 노조 관계자는 “국제 유가 상승과 나프타 수급 차질로 생산 원가가 급등했고 염료류와 원사류, 포장재 가격도 폭등한 상황이라 물류 마비와 자금 경색이 심화되고 있다”며 “하루 단위로 급변하는 원재료의 안정적 공급과 해상 물류비 상승에 대한 대응 등 지정학적 리스크 해소를 위한 적극적인 지원이 절실하지만 지방정부 차원의 대응만으로는 한계가 있다”고 설명했다.
대구시도 이 같은 사정을 알고 어려움을 겪는 지역 섬유기업에 대해 수출물류비와 수출보험료, 긴급경영안정자금 등을 지원한다는 방침을 세웠다. 산업위기선제대응지역 지정에 대해서는 아직 (섬유업계로부터)공식적인 요청이 없었고 요청이 온다면 검토를 해봐야 할 사항이라는 입장이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사