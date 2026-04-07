부끄럽고도 장한 50년…한영애 “앞으로도 원 없이 노래하고 싶다”
‘소리의 마녀’ 한영애가 데뷔 50주년을 맞아 돌아왔다. 특유의 허스키한 보이스와 변함없는 카리스마로 돌아온 그는 7일 서울 마포구 살롱 문보우에서 열린 기자간담회에서 50주년 싱글 ‘스노우레인(SnowRain)’ 발표와 함께 음악 인생을 돌아봤다.
한영애는 “50이라는 숫자가 크게 와닿진 않지만 ‘부끄럽다’ ‘장하다’로 정리할 수 있을 것 같다”며 “그 안에는 ‘저는 조금 더 할 건데요’라는 마음도 담겨 있다”고 소회를 밝혔다. 이날 공개된 ‘스노우레인’은 부활 리더 김태원이 작사·작곡과 기타 연주를 맡았다. 10년 전 “선배님께 맞는 노래를 만들고 싶다”던 김태원의 약속이 투병 생활 등 우여곡절 끝에 10년 만에 결실을 본 것이다.
한영애는 “노랫말에 추억 대신 ‘기억’이라는 단어가 쓰여 너무 좋았다”며 “시리지만 아득하고 아름다운, 마치 아트 같은 곡”이라고 노래를 설명했다. 간담회 도중 깜짝 영상통화로 연결된 김태원 역시 “선배님과 함께한다는 것 자체가 영광이다. 한영애 선배님은 진정한 예술가이자 아티스트”라며 존경을 표했다.
1976년 포크 그룹 해바라기로 데뷔한 한영애는 ‘누구 없소’ ‘코뿔소’ ‘조율’ 등 수많은 명곡으로 한국 음악사에 굵직한 족적을 남겼다. 1970년대 후반부터 1980년대 초반까지 연극배우로도 활약한 그는 1986년 1집 ‘여울목/건널 수 없는 강’으로 솔로 활동을 시작해 독보적인 감성과 표현력으로 ‘소리의 마녀’란 별칭을 얻었다.
그는 ‘소리의 마녀’라는 호칭에 대해 “나쁘지 않다”며 “소리에 관심이 많기 때문에 이질감은 없다. 코믹하고 그러나 바른 소리도 가끔 하는, 실수투성이인 도깨비 같은, 그런 소리의 마녀이고 싶다”고 말했다.
여전히 현재진행형인 그의 음악적 감각도 눈길을 끌었다. 한영애는 이번 50주년 콘서트에서 지드래곤의 노래 ‘드라마(DRAMA)’를 재해석해 부르겠다고 선언했다. 방탄소년단(BTS) 음악을 분석하기 위해 2박3일 내내 그들의 노래만 듣기도 했다는 에피소드를 전하며 여전한 음악적 열정을 과시하기도 했다.
“30대 후반 정도에 스스로 답을 찾은 것 같아요. ‘해답은 무대에 있어’. 이후 거의 흔들린 적이 없어요. 무대가 첫 번째, 음악이 두 번째.” 앞으로도 원 없이 노래하고 싶다는 한영애의 콘서트는 6월 13일과 14일 서울 송파구 올림픽공원 우리금융아트홀을 시작으로 전국 5개 도시에서 이어질 예정이다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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