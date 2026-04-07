제주서 그린수소차 첫 민간 보급
제주도가 제주산 재생에너지로 생산한 그린수소를 활용해 그린수소전기차를 처음으로 민간에 보급한다.
제주도는 ‘2026 그린수소전기차 민간보급 사업’을 확정하고 상반기 중 세부사항을 공고할 예정이라고 7일 밝혔다. 4~5월 중 현대자동차와 보급 일정 협의해 하반기부터 실제 보급을 추진한다.
보급 대상은 현대자동차 넥쏘 수소전기차 79대와 버스 5대 등 총 84대다. 구매 지원금은 승용차의 경우 국비 2250만원과 도비 1700만원을 합쳐 3950만원이며, 버스에는 국비 2억6000만원과 도비 9000만원 등 총 3억5000만원이 지원된다.
이에 따라 넥쏘는 약 4000만원 수준에서 구매가 가능하다. 버스는 자부담이 대당 1억7000만원~2억3000만원으로, 일반 전세버스 가격과 비슷한 수준으로 공급된다.
기후에너지환경부의 그린수소 판매지원금 지원으로 승용차 충전 요금은 ㎏당 최대 2000원까지 인하된다. 현행 1만5000원에서 약 1만3000원으로 낮아지면, 연간 유지비용이 하이브리드 차량과 전기차 사이 구간으로 낮아질 것으로 예상된다.
현재 제주시 함덕에 1곳뿐인 충전소는 내년 상반기 서귀포 강창학구장 인근에 추가 개소하며 2027년까지 4곳, 2030년까지 6곳으로 확대된다. 모바일 앱을 통한 충전 예약 시스템이 도입돼 충전 대기에 따른 불편함도 줄였다.
그린수소는 재생에너지에서 나온 전기로 물을 전기분해해 생산한다. 수소 생산방식 중 가장 친환경적인 연료다.
제주에서는 현재 하루 300㎏의 그린수소를 생산하고 있다. 내년 중 RE100 수소시범단지가 조성되는 등 2030년까지 18.4㎿ 규모의 생산시설이 잇따라 준공될 예정이다.
김남진 제주도 혁신산업국장은 “재생에너지로 생산한 그린수소를 동력원으로 삼는 수소차는 탄소배출 제로를 실질적으로 구현하는 핵심 모델”이라며 “공공부문 중심에서 민간 시장으로 보급 범위를 확대해 나가겠다”고 말했다.
한편 2025년말 기준 제주에는 총 94대의 수소차가 운행 중이다. 버스 22대, 청소차 1대, 승용차 71대다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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