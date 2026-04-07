영월 도시구조 재편…동강 영월 더 웰타운 사업 본격화
강원도 영월군이 ‘동강 영월 더 웰타운’ 조성사업을 본격적으로 시작한다. 귀농·귀촌인, 은퇴자, 농촌 유학생 등 다양한 계층이 어울려 살 수 있는 주거 생활 복합 공간을 만드는 사업이다.
7일 영월군에 따르면 강원도는 최근 ‘동강 영월 더 웰타운 지역개발사업’에 대한 구역 지정과 실시계획을 최종 인가·고시했다. 군은 행정절차가 마무리됨에 따라 오는 5월 기반시설공사를 시작으로 필지조성과 주요설계를 완료하고 10월부터 건축공사에 들어갈 계획이다.
이 사업은 인구 감소와 지방소멸에 대응하기 위해 중앙부처 공동지원 공모사업으로 추진되는 지역활력타운 조성 사업이다. 영월군 영월읍 덕포지구 2만5000㎡ 부지에 공공임대주택과 단독주택용지를 조성한다.
수영장, 체육시설, 주민 공유공간 등을 갖춘 복합 커뮤니티시설도 들어선다. 지역 주민과 귀농‧귀촌인 등이 함께 이용하는 여가‧문화 거점 공간으로 활용될 전망이다. 기후대응 도시숲, 드론 테스트베드 등 생활편의와 미래산업기반을 구축하는 등 생활, 의료, 일자리 기능을 결합한 정주형 도시 모델 구축에 초점을 맞췄다.
덕포지구에는 영월의료원과 영월경찰서의 신축이 예정돼 생활 인프라가 한층 강화될 전망이다. 이와 함께 공공기관 청년직원 통합관사 리모델링, 일자리 연계형 공공임대주택 공급, 빈집 정비계획 수립 등 정주환경 개선도 함께 추진한다.
군은 덕포지구와 기존 영흥·하송지구를 하나로 연결해 주거와 공공서비스를 결합한 핵심 생활권으로 발전시켜나갈 계획이다.
최명서 영월군수는 “원주민과 이주민 모두의 정주여건을 개선하고 누구나 이용할 수 있는 생활, 체육 복합시설을 조성해 지역의 새로운 중심 거점으로 만들어 나가겠다”며 “지역활력타운 조성사업과 원도심 재생사업을 연계해 도시 전반의 균형을 회복하고 인구감소에 대응하는 지속할 수 있는 영월을 만들어 나가겠다”고 말했다.
영월=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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