또 반복된 응급실 뺑뺑이…병원 7곳 돌다 쌍둥이 1명 사망,1명 중태
조산 증세를 보인 임신부가 대구에서 4시간가량 이송 병원을 찾아 헤매다 결국 쌍둥이 중 한 아이가 목숨을 잃고 다른 한 아이는 중태에 빠진 사실이 뒤늦게 알려졌다.
7일 대구시와 소방당국 등에 따르면 지난 2월 28일 대구 한 호텔에 머물고 있던 임신 28주차 미국 국적 여성이 복통을 호소하는 등 조산 징후를 보였다. 이에 남편이 호텔 인근 산부인과에 연락했지만 ‘진료 이력이 없다’ 등의 이유를 대며 대학병원 방문을 권유했다. 임신부의 증상 악화로 다음 날 새벽 119에 신고해 임신부를 구급차에 태웠지만 대구지역 대형병원 7곳이 산부인과 전문의 부재나 신생아 중환자실 병상 부족 등을 이유로 수용이 어렵다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.
이에 남편이 수도권 병원으로 이동하기 위해 직접 차량을 운전했고 운행 중에도 혹시나 하는 마음으로 119와 연락을 이어가며 이송 가능 병원을 찾았다. 경북 구미 선산IC 부근에서 119구급대를 만났지만 환자 정보 전달과 이송 방향 등에 혼선이 생겼다. 이후 충북 음성 감곡IC에서 다시 119구급차를 만나 겨우 분당서울대병원으로 산모를 이송할 수 있었다.
하지만 병원 도착 전 임신부는 이미 양수가 터지고 혈압 저하가 나타난 상태였던 것으로 파악된다. 신고 약 4시간 만에 임신부가 병원에 도착해 응급 제왕절개 수술을 받았지만 쌍둥이 중 한 명은 저산소증으로 출생 직후 숨졌고 다른 한 명은 뇌 손상을 입어 치료 중인 것으로 알려졌다. 산모는 생명에는 지장이 없는 상태다. 유족 측은 국가 등을 상대로 법적 대응을 검토 중인 것으로 전해졌다.
이 사건을 두고 응급환자 수용 거부와 지역 간 의료 격차 문제가 다시 도마에 오르는 모양새다. 2023년 대구에서 추락 사고를 당한 10대 여학생이 2시간가량 치료를 받지 못하고 병원을 전전하다 숨진 사건 이후 대구 응급의료 체계를 대대적으로 개선하겠다며 ‘책임형 응급의료 체계’를 도입했지만 비극을 막지는 못했다.
의료계에서는 고위험 임산부를 수용할 수 있는 시설·인력 부족, 의료사고에 따른 법적 책임 부담을 우려해 환자 수용을 꺼리는 구조적 문제 등이 겹쳐져 안타까운 일이 반복되고 있다고 지적하고 있다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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