9급 채용공고 내고, 자녀 5급 채용…서영대 총장 검찰 송치

채용 절차 조직적 왜곡

채점표 등 임의로 작성

학벌없는사회를위한시민모임은 “대학 직원 채용의 공정성과 투명성을 심각하게 훼손한 중대 범죄”라며 “교육부는 사립대학의 관리·감독을 강화하라”고 촉구했다.