9급 채용공고 내고, 자녀 5급 채용…서영대 총장 검찰 송치
채용 절차 조직적 왜곡
채점표 등 임의로 작성
자신의 자녀를 교직원으로 채용하기 위해 공개경쟁채용 과정에 개입한 광주 서영대학교 총장이 업무방해 혐의로 검찰에 송치됐다.
광주경찰청 반부패경제범죄수사대는 자식 채용을 위해 학교 행정에 부당 개입한 혐의(업무방해 등)로 입건한 광주 서영대학교 총장 A씨를 검찰에 송치했다고 7일 밝혔다.
A씨는 지난 2020년 7쯤 대학 직원을 채용하는 과정에서 심사점수를 평가위원들이 작성한 것처럼 꾸며 여러 지원자 가운데 자기 아들을 선발한 혐의를 받는다. 경찰은 인사 담당자 등 대학 직원 2명도 같은 혐의로 검찰에 넘겼다.
학벌없는사회를위한시민모임이 이날 공개한 송치 결정서에 따르면 A씨 등은 외형상 ‘공개경력채용’ 절차를 진행하는 것처럼 가장, 실제로는 특정인을 채용하기 위한 모의를 기획하고 이를 실행한 것으로 드러났다.
특히 직용 채용공고는 일반직 9급을 임용하도록 돼 있음에도, 아무 경력이 없는 총장 자녀를 일반직 5급(기획행정부처장 직무대리)으로 직급을 4단계나 상향해 채용한 것으로 조사됐다. 또 서류심사를 진행하지 않았음에도 심사위원들이 평가한 것처럼 채점표를 임의로 작성하고, 면접심사 채점표가 배부되지 않았음에도 위원들이 채점한 것처럼 임의 작성한 후 도장을 날인했다.
학벌없는사회를위한시민모임은 “대학 직원 채용의 공정성과 투명성을 심각하게 훼손한 중대 범죄”라며 “교육부는 사립대학의 관리·감독을 강화하라”고 촉구했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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