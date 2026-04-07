인천시, 자원안보 위기에 공영주차장 ‘승용차 5부제’
인천시는 자원안보 위기 ‘경계’ 단계 발령에 따른 에너지 절감 및 수요 관리를 위해 8일부터 지역 내 공영주차장을 대상으로 ‘승용차 5부제(요일제)’를 시행한다고 7일 밝혔다.
시는 자원안보 위기 상황에 대응해 공영주차장 이용을 일부 제한하고자 승용차 5부제를 도입한다. 이를 통해 에너지 절감과 관련한 시민의 자발적 참여를 유도하겠다는 것이 시의 목표다.
승용차 5부제는 차량 번호판 끝자리 숫자에 따라 요일별로 공영주차장 출입을 제한하는 방식으로 운영된다. 적용 대상은 ‘자동차관리법’에 따른 승용차다. 장애인(동승 포함), 국가유공자, 임산부, 미취학 아동 동승 차량을 비롯해 전기차, 수소차, 긴급·특수목적 차량 등은 적용에서 제외된다.
대상 공영주차장은 시와 군·구가 운영하는 유료 노상·노외 공영주차장 869곳(4만3437면)이다. 전통시장 및 환승주차장 등 지역 여건을 고려해 일부 공영주차장은 대상에서 빠질 수 있다. 적용 여부는 공영주차장 출입구 현수막과 함께 군·구 누리집, 포털 지도 등을 통해 확인 가능하다.
시와 군·구 주차장 관리 부서 및 시설관리 기관은 승용차 5부제 시행에 앞서 안내 현수막 설치, 홈페이지 공지, 각종 매체 등을 통한 홍보를 강화해 시행 초기 교통 혼잡과 시민 불편을 최소화할 계획이다.
전윤희 시 교통안전과장은 “이번 공영주차장 승용차 5부제는 자원안보 위기 상황에 대응하기 위한 불가피한 조치”라며 “시민 여러분의 이해와 적극적인 참여가 중요하다. 각 관리 부서와 시설관리 기관에서도 시민 불편을 최소화하고 제도가 안정적으로 정착될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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