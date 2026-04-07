인천시, 자원안보 위기에 공영주차장 ‘승용차 5부제’

인천시청 인천애뜰. 인천시 제공

승용차 5부제는 차량 번호판 끝자리 숫자에 따라 요일별로 공영주차장 출입을 제한하는 방식으로 운영된다. 적용 대상은 ‘자동차관리법’에 따른 승용차다. 장애인(동승 포함), 국가유공자, 임산부, 미취학 아동 동승 차량을 비롯해 전기차, 수소차, 긴급·특수목적 차량 등은 적용에서 제외된다.

시와 군·구 주차장 관리 부서 및 시설관리 기관은 승용차 5부제 시행에 앞서 안내 현수막 설치, 홈페이지 공지, 각종 매체 등을 통한 홍보를 강화해 시행 초기 교통 혼잡과 시민 불편을 최소화할 계획이다.