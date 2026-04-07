서명숙 제주올레 이사장 별세
대한민국에 걷기 열풍을 일으킨 서명숙(사진) 제주올레 이사장이 7일 별세했다. 향년 68세.
서 이사장은 수년간 암 투병 끝에 완치 판정을 받았으나 건강이 다시 악화돼 서울 소재 병원에서 치료를 받아왔다.
제주 서귀포 출신인 그는 고려대 교육학과를 졸업하고, 시사저널과 오마이뉴스에서 편집장을 지내는 등 22년간 언론인으로 활동했다.
2006년 스페인 산티아고 순례길에서 영감을 얻어 이듬해 고향 제주에 제주올레 1코스를 개장했다.
서 이사장은 자원봉사자와 지역 주민이 주체가 되는 민간 주도 방식으로 옛길을 살려내며 제주의 자연과 마을 공동체를 연결하는 길을 만들었고, 전국적인 걷기 열풍을 이끌었다.
2022년에는 27번째 코스인 18-2코스를 개장하며 제주올레 27개 코스·437㎞를 완성했다.
그 공로를 인정받아 2013년 ‘아쇼카 펠로우’에 선정됐으며, 2017년에는 국민훈장 동백장을 수훈했다.
빈소는 서귀포의료원 장례식장에 마련됐다. 영결식은 오는 10일 금요일 오전 9시 제주올레 6코스 서복공원 잔디광장에서 진행될 예정이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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