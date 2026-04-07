뱃속 쌍둥이 사망·뇌손상… 대구 대형병원 7곳 임신부 거부

사진은 기사와 무관합니다. 국민일보DB

7일 대구시와 소방 당국 등에 따르면 지난 2월 28일 대구 한 호텔에 머물던 임신 28주 차 미국 국적 산모가 복통과 함께 조산 징후를 보였다.