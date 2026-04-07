85억원어치 ‘뒷기름’ 외항선·관공선에 불법 유통…유류업자 구속
출하전표 위조…무자료 기름 납품
9개월간 1098만ℓ 유통…32억 챙겨
관공선에도 불법 공급…수사 확대
출하 전표를 위조해 무자료 선박 연료(일명 뒷기름)를 정상 유류로 속여 외항선에 공급한 해상 유류 판매업자가 해경에 붙잡혔다.
부산해양경찰서는 석유 및 석유대체연료 사업법 위반 등의 혐의로 유류 판매업자 A씨(63)를 구속하고, 알선책 등 공범 7명을 검거해 수사를 확대하고 있다고 7일 밝혔다.
해경에 따르면 A씨는 시중가보다 저렴한 무자료 석유제품을 매입해 보관한 뒤 외항선 연료로 공급한 혐의를 받고 있다. 이 과정에서 알선책과 공모해 외항선 주문을 받은 뒤 운송책을 통해 해상에서 직접 기름을 공급한 것으로 조사됐다.
특히 A씨는 불법 유통 기름을 정상 제품으로 속이기 위해 출하 전표를 위조하는 등 관련 서류를 조작한 혐의도 받고 있다.
또 관공선 연료유 입찰을 낙찰받은 뒤 출하 전표와 품질 시험성적서를 위조해 탱크로리 차량으로 무자료 경유를 공급한 사실도 드러났다.
A씨는 지난해 3월부터 12월까지 약 9개월간 83차례에 걸쳐 외항선에 75억원 상당의 무자료 중유 약 1098만ℓ를 공급한 것으로 조사됐다.
같은 기간 관공선에도 30차례에 걸쳐 10억원 상당의 무자료 경유 약 74만ℓ를 납품한 것으로 확인됐다.
이 과정에서 A씨는 중유와 경유 판매로 약 32억원의 부당이득을 챙긴 것으로 파악됐다.
해경은 지난해 9월 외항선 연료 공급 과정에서 출처 불명의 유류가 유통된다는 첩보를 입수해 압수수색과 거래 자료 분석 등을 통해 범행 전반을 밝혀냈다.
부산해경 관계자는 “기존에는 외항선 유류 일부를 빼돌려 판매하는 방식이 일반적이었지만, 이번 사건은 무자료 기름을 외항선에 직접 공급한 신종 수법”이라며 “유류 유통 질서를 교란하는 불법 행위에 대해 단속을 강화하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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