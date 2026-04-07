KSPO 스포츠가치센터, ‘2026 건강올리고’ 사업 본격 추진
서울올림픽기념국민체육진흥공단 산하 KSPO 스포츠가치센터는 미래세대 대상 스포츠 가치 확산을 위해 진주시와 함께 ‘2026 건강올리고’ 사업을 본격 추진한다고 7일 밝혔다. 오는 12월까지 9개월 동안 진행되는 이번 사업은 청소년기 스포츠 활동 증진, 사회성 함양 및 정서 발달 등 스포츠 가치를 지역 청소년들에게 전달한다는 목표를 두고 있다.
가치센터는 진주시 지역아동센터 청소년들에게 풋살 베이스볼5 피클볼 트램펄린 등 다양한 스포츠 프로그램을 제공한다. 아울러 참여 기관 연합 행사를 통해 스포츠로 화합과 성장의 기회를 마련할 방침이다. 가치센터는 찾아가는 스포츠 서비스 등을 통해 스포츠 접근성도 높인다. 지역아동센터 내 청소년, 종사자, 학부모를 대상으로 참여형 건강 증진 캠페인 진행 등을 통한 사업 내실화도 추진하고 있다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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