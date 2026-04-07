족구 못 한다고 귀 깨물고 때리고…선배 소방관의 갑질 만행

울산지법, 징역 8개월에 집행유예 2년 선고

울산지법 형사3단독 이재욱 부장판사는 모욕과 상해, 강요 혐의 등으로 기소된 A씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다고 7일 밝혔다.

A씨는

체력단련 시간에 같이 족구를 하던 후배가 공을 잘 다르지 못하자 양쪽 귀를 6차례에 걸쳐 깨물어 심한 상처를 입혔다.

다른 동료들 앞에서 후배의 몸매를 놀리듯이 말하기도 했다.

너는 처맞아야 정신을 차리지”라며 여러 차례 고함을 치면서 주먹을 휘둘렀다. ‘

기마자세 취하기’ ‘

소방청사 한 바퀴 돌기’ 같은 얼차려를 줄 때도 있었다.

피해자가 늘면서 전국공무원노동조합 소방본부 울산소방지부는 2024년 10월 A씨의 징계를 요구하는 기자회견을 열기도 했다.