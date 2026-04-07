울산시, AI 선박 실증센터 구축…382억원 투입
IMO 규제 대응…친환경 기술 확보
2028년 완공…2030년까지 단계 추진
중소기업 해외 진출 경쟁력 강화
울산시가 382억원을 투입해 인공지능(AI) 기반 선박 기자재 실증 인프라 구축에 나선다. 국제해사기구(IMO)의 온실가스 배출 규제 강화에 대응해 자율 운항 선박 기술과 친환경 선박 부품 경쟁력을 확보하겠다는 전략이다.
울산시는 산업통상자원부가 주관한 ‘2026년도 조선 해양 설비(플랜트) 신규 기반 조성 사업’ 공모에서 ‘AI 선박기자재 및 첨단부품 실증 지원센터 구축’ 사업이 최종 선정됐다고 7일 밝혔다. 이에 따라 국비 200억원을 지원받아 사업을 추진한다.
이번 사업은 AI 기반 자율 운항 선박 기자재와 선박용 첨단 복합 소재·부품의 성능을 검증할 수 있는 실증 기반을 구축하는 것이 핵심이다. IMO 규제 강화로 선박 경량화와 에너지 저감 기술 확보 필요성이 커지는 상황에서 대응 기반을 마련하는 의미도 있다.
센터는 총사업비 382억원을 들여 울산미포국가산업단지 내 부지 2640㎡에 연면적 2640㎡ 규모로 조성되며 2028년 완공이 목표다. 이후 2030년까지 장비 구축과 기업 지원이 단계적으로 추진된다. 사업비는 건축 96억원, 장비 구축 121억원, 기업 지원 165억원으로 구성된다.
사업은 울산과학기술원이 주관하고 울산테크노파크, 한국화학융합시험연구원, 선박해양플랜트연구소가 참여해 기술 지원을 맡는다.
센터에는 가상·현장 연계 시뮬레이션 기반 시험·평가 체계와 첨단 복합 소재 부품 제조·시험 장비 18종이 구축된다. 설계부터 시제품 제작, 성능 검증, 국제 인증 대응까지 이어지는 전주기 기술 지원 체계도 마련된다.
특히 복합 소재 적용을 통해 선박 경량화와 연료 절감 효과를 동시에 확보할 수 있을 것으로 기대된다. 연료 효율 개선과 유지보수 비용 절감 효과도 예상된다.
시는 이번 사업을 통해 실증 데이터 부족으로 해외 시장 진입에 어려움을 겪던 지역 중소 기자재 업체들의 경쟁력이 크게 향상될 것으로 보고 있다. 자율 운항 선박 시장 선점과 함께 지역 조선산업 고도화에도 도움이 될 전망이다.
울산시 관계자는 “이번 공모 사업 선정으로 울산이 미래형 조선산업 혁신 클러스터를 선도하게 됐다”며 “미래 선박 시장에서 초격차 경쟁력을 유지할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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