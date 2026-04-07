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[속보] 강훈식, 오늘 카자흐·오만·사우디로 출국…“원유 확보 협의”

입력:2026-04-07 10:33
수정:2026-04-07 10:59
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강훈식 대통령 비서실장. 연합뉴스

강훈식 대통령 비서실장이 이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 원유 확보 등의 협의를 진행하기 위해 7일 오후 중동 지역으로 출국한다.

강 실장은 이날 오전 브리핑에서 “오늘 저녁 출국해 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아를 방문할 계획”이라며 “원유와 나프타 등의 확보 방안을 협의할 예정”이라고 전했다.

강 실장은 “가장 시급하고 중요한 과제는 국민 일상에 필수적인 품목을 안정적으로 공급하도록 관리하는 일”이라며 “(중동 국가들과의) 고위급 협의가 말 잔치로 끝나지 않도록, 기업들과 긴밀히 협의해 (원유를 실은) 배가 항구에 도착하기 전까지 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

강 실장은 현재 호르무즈 해협에 있는 한국 국적 선박 26척과 관련해서는 “탑승한 선원의 안전을 최우선시하겠다는 전제 아래, 선사의 입장과 국제적 협력 구도를 고려해 안전히 해협을 통과할 수 있도록 하는 방안을 마련하고 있다”고 말했다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr

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