넷마블 ‘나 혼자만 레벨업:어라이즈 챔피언십 2026’ 티켓 조기 완판
넷마블은 ‘나 혼자만 레벨업:어라이즈 챔피언십 2026’의 본선 관람 티켓이 조기 완판됐다고 7일 밝혔다.
‘나 혼자만 레벨업:어라이즈 챔피언십’은 게임 내 인기 콘텐츠인 시간의 전장으로 실력을 겨루는 오프라인 대회다. 지난 6일 티켓링크에서 본선 관람 티켓 판매를 시작했으며 조기 완판을 기록하며 이용자들이 높은 관심을 보였다.
이번 행사는 오는 25일 잠실 DN 콜로세움에서 개최된다. 대회 종료 이후에는 다가오는 2주년 업데이트와 관련된 주요 상세 내용이 현장에서 공개될 예정이다.
티켓을 구매하지 않은 관람객도 행사장에 무료 입장이 가능하며 모든 관람객을 대상으로 인게임 보상이 주어진다. 티켓 구매자는 2배로 받는다.
넷마블은 현장 관람객들을 위해 응원 머플러와 LED 부채 그리고 키캡 LED 키링 등 다양한 공식 굿즈를 제공한다. 현장에서 럭키 드로우를 통해 게이밍 헤드셋과 모니터 등 풍성한 경품도 전달할 계획이다. 이 밖에도 그림자 군단 포토존과 성진우의 그림자 밟기 등 현장 체험형 미니게임을 통해서도 경품을 제공한다.
나 혼자만 레벨업:어라이즈는 글로벌 누적 조회수 143억뷰를 기록한 원작 IP 최초의 게임으로 정식 출시 약 10개월 만에 글로벌 누적 6천만 이용자를 달성한 바 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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