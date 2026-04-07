울릉도에 다케시마 전망대?…‘1억명 이용’ 운동 앱 표기 논란
1억명 넘는 사람이 사용하는 것으로 알려진 운동 이력 기록 애플리케이션에 독도를 다케시마로 표기한 부분이 있어 논란이 되고 있다.
서경덕 성신여대 교수는 7일 페이스북을 통해 애플리케이션 ‘스트라바’에 이렇듯 엉터리 표기를 하고 있음을 지적하면서 “(누리꾼의 제보로 확인해 보니) 울릉도에 있는 ‘독도 전망대 케이블카’를 ‘다케시마 전망대 케이블카’로 잘못 표기하고 있었다”고 전했다.
서 교수는 “즉각 스트라바 측에 항의 메일을 보냈다”며 “전 세계 라이더 및 러닝 커뮤니티에서 사실상 표준 플랫폼처럼 사용되는 앱이기에 잘못된 표기는 반드시 바로잡아야 한다”고 강조했다. 이어 “세계인들이 많이 사용하는 웹, 앱 등에서 독도에 관한 잘못된 표기가 계속 발견되고 있어 우려스럽다”고 덧붙였다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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