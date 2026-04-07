울릉도에 다케시마 전망대?…‘1억명 이용’ 운동 앱 표기 논란

서경덕 교수 페이스북 캡처

운동 이력 기록 애플리케이션에 독도를 다케시마로 표기한 부분이 있어 논란이 되고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 7일 페이스북을 통해 애플리케이션

울릉도에 있는 ‘독도 전망대 케이블카’

를 ‘다케시마 전망대 케이블카’로 잘못 표기하고 있었다”고 전했다.

서 교수는 “즉각 스트라바 측에 항의 메일을 보냈다”며

“

전 세계 라이더 및 러닝 커뮤니티에서 사실상 표준 플랫폼처럼 사용되는 앱이기에 잘못된 표기는 반드시 바로잡아야 한다”고 강조했다. 이어

“세계인들이 많이 사용하는 웹, 앱 등에서 독도에 관한 잘못된 표기가 계속 발견되고 있어 우려스럽다”고 덧붙였다.