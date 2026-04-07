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스마일게이트 희망스튜디오, 참여형 소셜임팩트 ‘덕업일치 프로젝트’ 시즌 2 론칭

입력:2026-04-07 09:45
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스마일게이트 희망스튜디오는 유저의 관심사에 기반해 사회문제 해결 방안을 모색하는 참여형 콘텐츠 ‘CREATing X 덕업일치 프로젝트’ 시즌 2를 론칭했다고 7일 밝혔다.

CREATing은 유저가 자유롭게 사회문제 해결 아이디어를 제안하고 실행할 수 있는 유저 참여형 소셜임팩트 활동이다.
​덕업일치 프로젝트는 나의 덕후력을 업시켜 가치 있는 변화를 만든다는 의미를 담고 있다. 작년 운영된 시즌 1에는 총 622명의 유저가 참여해 다양한 관심사를 기반으로 실제 기부 프로젝트를 실행했다.

이번 시즌 2는 과거 참여 이력을 분석해 시즌별 테마를 기획한 것이 특징이다. 지난달 30일 시작된 봄 시즌은 대학생을 대상으로 오는 6월까지 스포츠 테마로 진행된다. 참여 희망자는 오는 19일까지 아이디어를 제안할 수 있다. 23일부터 30일까지 유저 투표를 거쳐 최종 2건의 프로젝트가 선정된다.

​최종 선정된 프로젝트에는 캠페인 실행 지원금과 전문가 멘토링 및 플랫폼 마케팅 등이 지원된다. 참가자는 기획과 실행을 직접 경험할 수 있으며 프로젝트 종료 후 인증 카드가 발급되고 매거진에 성과가 소개된다. 이어지는 여름 시즌에는 동호회가 참여하는 문화 예술 테마가 운영되며 가을과 겨울 시즌에는 소셜 섹터 종사자가 참여하는 로컬 활성화 테마가 진행될 예정이다.

​희망스튜디오 권연주 이사는 “이번 덕업일치 프로젝트 시즌 2를 통해 기부자 각 개인의 취향과 관심사가 사회적 가치로 연결되기를 기대한다”며 “앞으로도 희망스튜디오는 사회문제해결 플랫폼으로서 기부자가 쉽고 즐겁게 참여하며 보람을 느낄 수 있는 지속가능한 기부 문화 조성을 위해 노력하겠다”라고 말했다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

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