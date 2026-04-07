스마일게이트 희망스튜디오, 참여형 소셜임팩트 ‘덕업일치 프로젝트’ 시즌 2 론칭
스마일게이트 희망스튜디오는 유저의 관심사에 기반해 사회문제 해결 방안을 모색하는 참여형 콘텐츠 ‘CREATing X 덕업일치 프로젝트’ 시즌 2를 론칭했다고 7일 밝혔다.
CREATing은 유저가 자유롭게 사회문제 해결 아이디어를 제안하고 실행할 수 있는 유저 참여형 소셜임팩트 활동이다.
덕업일치 프로젝트는 나의 덕후력을 업시켜 가치 있는 변화를 만든다는 의미를 담고 있다. 작년 운영된 시즌 1에는 총 622명의 유저가 참여해 다양한 관심사를 기반으로 실제 기부 프로젝트를 실행했다.
이번 시즌 2는 과거 참여 이력을 분석해 시즌별 테마를 기획한 것이 특징이다. 지난달 30일 시작된 봄 시즌은 대학생을 대상으로 오는 6월까지 스포츠 테마로 진행된다. 참여 희망자는 오는 19일까지 아이디어를 제안할 수 있다. 23일부터 30일까지 유저 투표를 거쳐 최종 2건의 프로젝트가 선정된다.
최종 선정된 프로젝트에는 캠페인 실행 지원금과 전문가 멘토링 및 플랫폼 마케팅 등이 지원된다. 참가자는 기획과 실행을 직접 경험할 수 있으며 프로젝트 종료 후 인증 카드가 발급되고 매거진에 성과가 소개된다. 이어지는 여름 시즌에는 동호회가 참여하는 문화 예술 테마가 운영되며 가을과 겨울 시즌에는 소셜 섹터 종사자가 참여하는 로컬 활성화 테마가 진행될 예정이다.
희망스튜디오 권연주 이사는 “이번 덕업일치 프로젝트 시즌 2를 통해 기부자 각 개인의 취향과 관심사가 사회적 가치로 연결되기를 기대한다”며 “앞으로도 희망스튜디오는 사회문제해결 플랫폼으로서 기부자가 쉽고 즐겁게 참여하며 보람을 느낄 수 있는 지속가능한 기부 문화 조성을 위해 노력하겠다”라고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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