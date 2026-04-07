중동 전쟁 탓에 의료품도 비상?…복지장관 “엄정 대응”

정은경 보건복지부 장관이 7일 서울 종로구 정부서울청사에서 의료제품 수급대응 관계부처 합동 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

중동 전쟁의 여파로 의료 제품 수급에 대한 우려가 나오고 있는 가운데, 정은경 보건복지부 장관이 7일 “

정 장관은 이날 정부서울청사에서 관계부처와 의료제품 수급 대응 합동 브리핑을 열고

가격 담합이나 출고 조절 등 법 위반이 포착되면 신속히 조사할 것”이라고 강조했다.

정부는 앞으로 의료제품 수급 불안에 적극적으로 대응할 계획이다. 이미

식약처의 경우 제품 생산 기업의 원료 보유 현황과 생산 상황을 매일 점검한 뒤, 그 내용을 산업부 등 관계 부처와 공유하고 있다.

정 장관은 “수액제 포장재는 향후 3개월간 수급에 차질이 없도록 이미 조치했다”며 “주사기와 주사침 등 의료기기에 대해서도 나프타 우선 공급을 추진 중”이라고 말했다.

조제약을 담아주는 포장지나 아이들에게 시럽제를 주기 위한 약물통도 석유화학 제품으로 만들어진다”며 “즉시 대체하기 어려운 품목들이 대부분이고, 제품 공급망도 복잡해 현장 모니터링 체계를 구축했다”고 설명했다.