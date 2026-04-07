김영록 “청년, 돌아오고 떠나지 않는 구조 만들 것”…양방향 청년정책 추진

김영록 “‘양방향 청년정책’으로 일자리·창업 제대로 뒷받침”



청년 기업인, 대학생․청년 등 잇단 정책 간담회…지지․연대도



“전남광주특별시 출범, 청년정책 구조적 전환의 시발점 되게”

김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보가 6일 선거 사무실에서 광주전남대학총학생회 협의회 소속 대학생 30여 명과 정책 간담회를 가졌다. 김 예비후보 측 제공

김영록(사진) 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보가 6일 광주 선거사무실에서 청년 기업인, 대학생 등과 잇따라 정책 간담회를 열고, 청년 일자리와 창업 지원을 위한 ‘양방향 청년정책’ 추진 의지를 밝혔다.



이날 간담회에는 광주와 전남지역 청년기업인 30여명이 참석했다. 현장에선 정병진 대표(광주), 박기훈 대표(보성) 등 지역 기업인들이 수도권에 비해 투자 인프라가 부족하고, 초기 자금 확보와 인재 채용에 어려움을 겪고 있다고 호소했다.



이들은 청년기업 전용 투자펀드 조성, 청년기업의 지역청년 고용 시 인건비 또는 인센티브 지급, 통합 전남광주특별시 전체를 기반으로 한 청년창업 지원 플랫폼 구축 등을 건의했다.



김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보가 6일 선거 사무실에서 광주전남대학총학생회 협의회 소속 대학생 30여 명과 정책 간담회를 가졌다. 김 예비후보 측 제공

김 예비후보는 “청년기업 투자는 단순한 자금 지원을 넘어 전남광주의 미래를 좌우하는 핵심 기반”이라며 “청년기업 전용 투자펀드 조성을 적극 검토하고, 초기 창업부터 성장까지 이어지는 단계별 투자 체계를 구축하겠다”고 약속했다.



또 투자와 함께 멘토링, 네트워크, 판로까지 연결되는 통합 지원 구조 마련 의지도 밝혔다. 청년기업가들의 추가 제안에 대해서도 구체적 검토 후 시행 여부를 결정하겠다고 덧붙였다.



이어 광주전남대학총학생회 협의회 소속 대학생 30여 명과도 정책 간담회를 가졌다. 이 자리에서 김현성 동신대 총학생회장 등 각 대학 학생회 간부들은 “청년들이 지역을 떠나는 것은 돈이 아니라 기회의 문제이며, 정책이 아니라 구조의 문제”라고 지적했다. 단순한 일자리가 아닌 양질의 일자리 생태계 구축과 함께, 청년들이 즐길 수 있는 문화·라이프 인프라 조성의 필요성도 강조했다.



김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보가 6일 선거 사무실에서 광주전남대학총학생회 협의회 소속 대학생 30여 명과 정책 간담회를 가졌다. 김 예비후보 측 제공

김 예비후보는 “청년들이 지역에 정착하는 것은 의지가 아닌 조건의 문제”라며 대학생들의 의견에 전적으로 공감했다. 그는 ▶청년 정착지원금 ▶주거·생활비 지원 패키지 ▶이주 청년 인센티브 제도 등 현장에서 제안된 정책들을 구체적으로 검토해 실행 방안을 강구하겠다고 밝혔다.



특히 “청년들을 단순히 지원하는 것이 아니라 청년들의 기회를 설계하고, 청년들이 돌아오게 하는 구조를 만들겠다”며 “전남광주특별시 출범이 우리 청년들이 처음부터 지역을 떠나지 않는 구조를 만드는 체계적 전환의 시발점이 되게 하겠다”고 강조했다.



광주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김영록() 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보가 6일 광주 선거사무실에서 청년 기업인, 대학생 등과 잇따라 정책 간담회를 열고, 청년 일자리와 창업 지원을 위한 ‘양방향 청년정책’ 추진 의지를 밝혔다.이날 간담회에는 광주와 전남지역 청년기업인 30여명이 참석했다. 현장에선 정병진 대표(광주), 박기훈 대표(보성) 등 지역 기업인들이 수도권에 비해 투자 인프라가 부족하고, 초기 자금 확보와 인재 채용에 어려움을 겪고 있다고 호소했다.이들은 청년기업 전용 투자펀드 조성, 청년기업의 지역청년 고용 시 인건비 또는 인센티브 지급, 통합 전남광주특별시 전체를 기반으로 한 청년창업 지원 플랫폼 구축 등을 건의했다.김 예비후보는 “청년기업 투자는 단순한 자금 지원을 넘어 전남광주의 미래를 좌우하는 핵심 기반”이라며 “청년기업 전용 투자펀드 조성을 적극 검토하고, 초기 창업부터 성장까지 이어지는 단계별 투자 체계를 구축하겠다”고 약속했다.또 투자와 함께 멘토링, 네트워크, 판로까지 연결되는 통합 지원 구조 마련 의지도 밝혔다. 청년기업가들의 추가 제안에 대해서도 구체적 검토 후 시행 여부를 결정하겠다고 덧붙였다.이어 광주전남대학총학생회 협의회 소속 대학생 30여 명과도 정책 간담회를 가졌다. 이 자리에서 김현성 동신대 총학생회장 등 각 대학 학생회 간부들은 “청년들이 지역을 떠나는 것은 돈이 아니라 기회의 문제이며, 정책이 아니라 구조의 문제”라고 지적했다. 단순한 일자리가 아닌 양질의 일자리 생태계 구축과 함께, 청년들이 즐길 수 있는 문화·라이프 인프라 조성의 필요성도 강조했다.김 예비후보는 “청년들이 지역에 정착하는 것은 의지가 아닌 조건의 문제”라며 대학생들의 의견에 전적으로 공감했다. 그는 ▶청년 정착지원금 ▶주거·생활비 지원 패키지 ▶이주 청년 인센티브 제도 등 현장에서 제안된 정책들을 구체적으로 검토해 실행 방안을 강구하겠다고 밝혔다.특히 “청년들을 단순히 지원하는 것이 아니라 청년들의 기회를 설계하고, 청년들이 돌아오게 하는 구조를 만들겠다”며 “전남광주특별시 출범이 우리 청년들이 처음부터 지역을 떠나지 않는 구조를 만드는 체계적 전환의 시발점이 되게 하겠다”고 강조했다.광주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지