트럼프 “한국, 4만5000명 주한미군 주둔에도 우리 안 도와” 또 동맹 ‘갈라치기’

트럼프, 나토 한국 일본 호주 등 거론하며 “우리 안 도왔다” 비난



도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 백악관 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

이번에는 김정은 북한 국무위원장 이름까지 직접 언급하며 미국의 전임 대통령이 북한의 핵 보유를 막았어야 했다고 주장했다.

트럼프는 이날

백악관 브리핑룸 기자회견에서 이란 전쟁에 있어 북대서양조약기구(NATO·나토)의 도움을 받지 못했다고 말하다가 “나토뿐만이 아니었다. 누가 또 우리를 돕지 않은 줄 아는가. 한국”이라고 말했다.

호주와 일본도 차례로 거명했다. 일본에 대해서도 미국이 5만명의 주일미군을 두고 북한으로부터 지켜주고 있다고 주장했다.

1일 부활절 기념 오찬 행사 연설에서도 나토와 함께 한국 일본 중국 등을 거론하며 비판한 바 있다. 하지만 당시엔 백악관이 연설 영상을 곧바로 삭제했다.