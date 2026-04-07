인천 라이브카페서 화재… 80대女 심정지·女4명 부상

인천의 한 라이브 카페에서 화재가 발생해 80대 여성이 심정지 상태에 빠지고 여성 4명이 부상을 입었다.
7일 인천소방본부에 따르면 이날 오전 2시 37분쯤 인천시 남동구 구월동 한 3층짜리 상가 건물 2층에 있던 모 라이브 카페에서 불이 났다.
이 불로 건물 3층에서 발견된 80대 여성이 심정지 상태로 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.
또 2층 라이브 카페에 있던 40대∼50대 여성 4명이 화상과 의식 저하 등 부상을 입었다.
당시 부상자 5명 중 3명은 소방 당국에 구조되고, 2명은 자력으로 대피했다.
신고를 받고 출동한 소방 당국은 대원 등 79명과 장비 30대를 투입해 50분 만인 오전 3시 27분쯤 불을 모두 껐다.
소방 당국은 건물 2층 출입구 안쪽에 있던 에어컨 전기 배선에서 전기적 요인으로 인해 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
인천 라이브카페서 화재… 80대女 심정지·女4명 부상
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사