고범석 전남경찰청장 “주민 목소리 최선 다해 응답…현장 문제 책임지고 해결”
고 청장 “112 신고는 주민 절박한 호소” 강조
“기본과 원칙 지키는 것이 국민 신뢰의 길”
‘역지사지’ 조직문화 필요…‘모두 전남경찰 가족’
고범석(56·사진) 전남경찰청장은 6일 “도움을 요청하는 주민들의 목소리에 최선을 다해 응답하고, 현장의 문제를 책임지고 완벽히 해결하는 청장이 되겠다”고 다짐했다.
고 청장은 이날 열린 취임식에서 지난해 전남경찰이 치안고객 만족도와 체감안전도에서 전국 최고의 성과를 거둔 것에 대해 감사를 전하며, 전남경찰의 활동에 대한 당부를 전했다.
경찰활동의 중심이 언제나 주민임을 강조한 고 청장은 주민들이 경찰에 도움을 요청하는 112 신고와 고소·고발 등은 모두 절박한 호소임을 상기시켰다. 이에 대해 경찰이 신속하고 성실하게, 끝까지 책임을 다해 대응해야 한다는 점을 강조했다.
고 청장은 “업무 수행에 있어서는 잘하는 것보다 잘못하지 않는 것이 더욱 중요하고, 화려한 성과에만 집중하기보다는 기본과 원칙을 지키며 의무위반 행위를 하지 않는 것이 국민의 신뢰를 쌓는 길이다”면서 국민을 위한 경찰 본연의 업무 수행에 최선을 다해주길 당부했다.
직장 내 관계에 있어서는 ‘역지사지’의 자세와 상호 존중, 배려의 문화가 필요하다는 점을 언급했다. 고 청장은 “직급, 성별, 나이와 관계없이 모두가 전남경찰 가족이다”면서 “동등한 동료로서 서로를 이해하고 존중하는 조직문화를 만들어가야 한다”고 역설했다.
그는 특히 “경찰 업무의 시작과 끝은 현장에 있으며, 주민들의 목소리를 청취하고 현장을 직접 확인하며 염원을 해결하는 것이 경찰 활동의 본질이다”면서 “지휘관으로서 현장 근무자들이 제대로 일할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것을 약속하며, 각 관서와 부서에서는 현장 안전 확보에 힘써줄 것”도 재차 당부했다.
각 관서장과 부서장들에게는 소속 직원들의 안전을 책임지는 위치임을 명심하고, 상황에 맞는 장비와 절차를 준수해 신체적 안전을 확보할 것도 강조했다. 부단한 교육과 훈련을 통해 직원들이 신분상 불이익을 받지 않고 건강하게 생활할 수 있도록 최선을 다해야 한다는 점도 언급했다.
고 청장은 전남경찰 동료들의 행복이 치안의 시작과 완성임을 강조하며, 일과 가정이 양립하는 직장 분위기 조성과 직원 보상에 대한 적극적 지원도 약속했다.
전남 목포 출신인 고범석 청장은 경찰대학 8기로 1992년 임용돼 전남청 홍보담당관, 해남경찰서장, 서울 서대문경찰서장, 경찰청 감찰담당관, 전남청 자치경찰부장, 경찰청 경비국장 등을 역임했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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