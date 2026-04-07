고범석 전남경찰청장 “주민 목소리 최선 다해 응답…현장 문제 책임지고 해결”

고 청장 “112 신고는 주민 절박한 호소” 강조



“기본과 원칙 지키는 것이 국민 신뢰의 길”



‘역지사지’ 조직문화 필요…‘모두 전남경찰 가족’

고범석(56·

) 전남경찰청장은 6일 “도움을 요청하는 주민들의 목소리에 최선을 다해 응답하고, 현장의 문제를 책임지고 완벽히 해결하는 청장이 되겠다”고 다짐했다.

고범석 전남경찰청장이 6일 취임사를 하고 있다. 전남경찰청 제공

전남 목포 출신인 고범석 청장은 경찰대학 8기로 1992년 임용돼 전남청 홍보담당관, 해남경찰서장, 서울 서대문경찰서장, 경찰청 감찰담당관, 전남청 자치경찰부장, 경찰청 경비국장 등을 역임했다.