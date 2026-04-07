시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 04월 07일)

입력:2026-04-07 05:31
공유하기
글자 크기 조정

4월 7일 화요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 3.0도, 인천 3.0도, 수원 3.0도, 춘천 0.0도, 강릉 4.0도, 청주 2.0도, 대전 2.0도, 전주 3.0도, 광주 4.0도, 대구 3.0도, 부산 6.0도, 제주 9.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 13.0도, 인천 12.0도, 수원 11.0도, 춘천 14.0도, 강릉 13.0도, 청주 13.0도, 대전 13.0도, 전주 13.0도, 광주 13.0도, 대구 14.0도, 부산 14.0도, 제주 12.0도로 예상됩니다.

일부 지방에 강풍특보가 발효중입니다. 시설물 관리에 주의해야 합니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
정부, 홍해 통해 원유 들여온다… 교통요금 ‘시간대별 차등화’도 검토
화단·우편함·등산로, 어디로든 던진다… 잡혀도 대부분 집유
[단독] 노동부 “배달앱 알고리즘, 산재 위험 키워”… 연구서 첫 확인
아르테미스 2호 달 영향권 진입… 아폴로 착륙지 본다
‘헌팅 성지’ 된 교보문고…주말 4시 재테크 코너가 명당?
李 “다주택자 양도세 중과유예, 5월9일 신청까지 허용하자”
“김주애의 탱크 조종, 김정은의 후계자 시절 오마주한 것”
[단독] 집 불지른 조현병 딸, 병원들 “못받아”… 고위험군 3일 응급입원제 ‘유명무실’
국민일보 신문구독