도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 이란과의 전쟁에서 동맹국들의 도움을 받지 못했다며 또 다시 한국을 거론하고 나섰다.
트럼프 대통령은 이날 백악관 브리핑룸에서 연 기자회견에서 이란 전쟁에 있어 북대서양조약기구(NATO·나토)의 도움을 받지 못했다면서 “나토뿐만이 아니었다. 누가 또 우리를 돕지 않은 줄 아는가. 한국이다”라고 말했다.
트럼프 대통령은 이어 “우리는 험지에 4만5000명의 (주한미군) 병력을 두고 있으며 핵무기를 많이 갖고 있는 김정은 바로 옆”이라고 했다.
지난달 제기한 호르무즈 해협 군함 파견 요청에 여태 호응하지 않은 데 대한 불만을 재차 표출한 것이다. 그는 이어 호주와 일본도 차례로 거명했다.
트럼프 대통령은 김 위원장과 매우 잘 지내며 김 위원장이 자신을 좋아한다면서 “어떤 (미국) 대통령이 일을 제대로 했다면 김정은은 지금 핵무기를 갖고 있지 못할 것”이라고도 했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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[속보] 트럼프 “누가 우릴 안 돕는지 아나? 바로 한국”
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