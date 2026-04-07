트럼프 “이란 전역 하루 밤에 제거 가능…45일 휴전안은 진전”

트럼프, 기자회견 “이란 발전소, 4시간 안에 없앨 수 있어”

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 백악관에서 이란 전쟁 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

“이란의 모든 발전소는 가동을 멈추고 불타고 폭발해 다시는 사용되지 않게 될 것”이라며 “우리가 원한다면 4시간 안에 그 일이 벌어질 수 있다”고 말했다. 그러면서도 “우리는 그런 일이 일어나길 원하지 않는다. 심지어 이란이 국가를 재건하는 데 도움을 줄 수도 있다”고 덧붙였다.

이란과의 협상 시한을 7일 오후 8시(한국시간 8일 오전 9시)로 다시 유예한 바 있다.

트럼프는 특히 F-15E 전투기에서 비상 탈출한 조종사와 장교 등 2명을 미군이 차례로 구출한 작전을 두고 “가장 대규모이자 가장 복잡하며 가장 험난했던 전투 수색 작전의 성공”이라며 “매우 역사적이며 역사에 기록될 것”이라고 극찬했다.

24시간 이상 적진에서 버틴 미군 장교를 구출한 두 번째 작전에 대해 “4대의 폭격기, 64대의 전투기, 48대의 공중급유기, 13대의 구조기를 포함해 총 155대의 항공기를 투입했다”고 설명했다.

트럼프는 이란을 향해 “그들은 항복하고 싶지 않겠지만 그렇게 될 것이다. 그렇지 않다면 다리도 발전소도 어떤 것도 남지 않을 것”이라고 경고했다.