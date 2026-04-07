트럼프 “이란 전역 하루 밤에 제거 가능…45일 휴전안은 진전”
트럼프, 기자회견 “이란 발전소, 4시간 안에 없앨 수 있어”
도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 이란 전쟁과 관련해 “나라 전역을 하룻밤 만에 없앨 수 있으며, 그 밤은 내일(7일) 밤이 될 수도 있다”고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 기자회견에서 “이란의 모든 발전소는 가동을 멈추고 불타고 폭발해 다시는 사용되지 않게 될 것”이라며 “우리가 원한다면 4시간 안에 그 일이 벌어질 수 있다”고 말했다. 그러면서도 “우리는 그런 일이 일어나길 원하지 않는다. 심지어 이란이 국가를 재건하는 데 도움을 줄 수도 있다”고 덧붙였다.
트럼프는 앞서 이란과의 협상 시한을 7일 오후 8시(한국시간 8일 오전 9시)로 다시 유예한 바 있다.
트럼프는 휴전 관련 질문에는 “휴전 문제에 대해서는 말할 수 없지만 우리 편에는 적극적이고 의욕적인 참여자가 있다는 점은 말할 수 있다”며 “그들은 합의를 도출하기를 원하고 있다. 그 이상은 말할 수 없다”고 말했다.
트럼프는 이란 전쟁과 관련해 “누구도 본 적 없는, 믿기 어려울 정도의 성과를 거두고 있다”고 평가했다. 트럼프는 특히 F-15E 전투기에서 비상 탈출한 조종사와 장교 등 2명을 미군이 차례로 구출한 작전을 두고 “가장 대규모이자 가장 복잡하며 가장 험난했던 전투 수색 작전의 성공”이라며 “매우 역사적이며 역사에 기록될 것”이라고 극찬했다.
트럼프는 24시간 이상 적진에서 버틴 미군 장교를 구출한 두 번째 작전에 대해 “4대의 폭격기, 64대의 전투기, 48대의 공중급유기, 13대의 구조기를 포함해 총 155대의 항공기를 투입했다”고 설명했다.
트럼프는 첫 번째 조종사 구조 직후 아직 이란 현지에 남아있던 공군 장교에 대해 어론들이 보도한 것에 대해 ‘정보 유출’이라고 비난했다. 트럼프는 “우리는 그 정보를 공개한 언론사를 찾아가 정보를 내놓든지 아니면 감옥에 가든지 하라고 할 것”이라고 말했다.
트럼프는 기자회견에 앞서 백악관에서 열린 ‘부활절 달걀 굴리기’ 행사에서 기자들을 만나 45일 휴전 중재안에 대해 “그들(중재국들)이 제안을 해왔다”며 “중요한 진전이다. 충분하지는 않지만 매우 중요한 내용”이라고 말했다. 그러면서 “무슨 일이 있을지 보자”고 덧붙였다. 해당 중재안은 휴전과 호르무즈 해협 재개방을 연계한 절충안으로 알려졌다.
트럼프는 이란을 향해 “그들은 항복하고 싶지 않겠지만 그렇게 될 것이다. 그렇지 않다면 다리도 발전소도 어떤 것도 남지 않을 것”이라고 경고했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사