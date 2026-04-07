[속보] 트럼프, “이란 국가 하루면 무너질수 있다…내일밤 될수도”
도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 중재국들이 마련한 이란전쟁 45일 휴전안에 대해 “충분치는 않지만 중요한 진전”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 ‘부활절 달걀 굴리기’ 행사에서 기자들을 만나 “그들이 제안을 해왔다”며 “중요한 진전이다. 충분하지는 않지만 매우 중요한 내용”이라고 말했다.
그러면서 “무슨 일이 있을지 보자”고도 했다.
앞서 미 언론들은 45일간의 휴전과 호르무즈 해협 재개방을 골자로 중재국들이 마련한 중재안이 미국과 이란에 전달됐다고 보도했다.
또 트럼프 대통령은 ‘7일 오후 8시가 최종 데드라인이냐’는 질문에 “그렇다”고 답했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사