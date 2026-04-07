‘외화 부자’ 신현송 한은 총재 청문회 15일 개최…쟁점 세 가지

①미국·강남·종로 다주택자

②환율 잡아야 할 사람이…외화 자산 45억

③고환율 난리인데…“환율 레벨 의미부여 안 돼“ 논란

신현송 한국은행 총재 후보자가 31일 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

청문회에선 신 후보자의 부동산과 45억원이 넘는 외화 자산으로 인한

이해충돌 문제, 고환율에 대한 인식 등이 핵심 쟁점이 될 전망이다.

청문회에서는 단순한 해명 수준을 넘어 신 후보자가 어떤 자산을 얼마나 정리할 것인지, 취임 전 정리가 가능한지 등이 도마에 오를 전망이다.