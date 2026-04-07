‘외화 부자’ 신현송 한은 총재 청문회 15일 개최…쟁점 세 가지
①미국·강남·종로 다주택자
②환율 잡아야 할 사람이…외화 자산 45억
③고환율 난리인데…“환율 레벨 의미부여 안 돼“ 논란
신현송 한국은행 총재 후보자의 국회 인사청문회가 오는 15일 개최된다.
국회 재정경제위원회는 15일 오전 10시 신 후보자에 대한 인사청문회를 연다고 7일 밝혔다.
청문회 당일 바로 인사청문 경과보고서가 채택될지는 미지수다. 다만 이창용 현 한은 총재 임기가 오는 20일까지인 점이 고려될 것으로 보인다.
청문회에선 신 후보자의 부동산과 45억원이 넘는 외화 자산으로 인한 이해충돌 문제, 고환율에 대한 인식 등이 핵심 쟁점이 될 전망이다.
가장 먼저 도마에 오를 부분은 한·미에 걸친 부동산 보유 내역이다.
신 후보자는 본인 혹은 가족 명의로 한국과 미국에 걸쳐 주택 세 채를 보유한 다주택자다.
신 후보자는 본인 명의로 서울 강남구 언주로 동현아파트(84.92㎡)를, 부부 공동 명의로 종로구 신문로 디팰리스 오피스텔(198.108㎡)을 보유하고 있다.
2014년 7월 매수한 동현아파트의 신고가는 15억900만원이다. 2024년 7월 매수한 디팰리스 오피스텔은 18억원 상당으로 기재됐다.
신 후보자의 배우자는 미국 일리노이주 에반스턴 소재 아파트를 장녀와 절반씩 공동 소유하고 있다.
제출된 재산신고·매매서류에 따르면 해당 미국 아파트는 2018년 4월 3일 38만 달러에 매수됐다.
재산신고서에는 배우자 지분만 약 2억8494만원으로 반영됐으며, 전체 가치로 단순 환산하면 약 5억6000만원 수준이다. 다만 이는 신고 시점 환율을 적용한 금액이어서 현재 시세와 환율에 따라 실제 가치는 달라질 수 있다.
한은 관계자는 “국내 오피스텔은 이미 매물로 내놨고, 미국 아파트도 정리할 계획인 것으로 안다”고 말했다.
두 번째 쟁점은 외화자산 비중이다.
한은에 따르면 신 후보자 본인과 배우자, 장남이 보유한 재산은 총 82억4102만원이다.
이 가운데 해외 금융자산과 해외 부동산은 45억7472만원으로 전체의 55.5%를 차지했다.
금융자산만 놓고 보면 해외 비중은 더욱 뚜렷하다. 부동산을 제외한 전체 금융자산 46억4708만원 가운데 93%가 해외 자산이었다.
국내 금융자산은 3억원 가량의 예금과 삼성전자, LG에너지솔루션 주식 등 일부에 그쳤다.
반면 신 후보자는 미국 증권사와 자산운용사, 신용조합, 스위스 투자은행, 스페인 은행 등에 20억3654만원 상당의 예금을 보유하고 있다. 영국 국채 15만파운드(약 3억원)도 신고했다.
가족 재산도 크게 다르지 않았다. 신 후보자의 배우자는 18억5692만원의 예금을 신고했는데 이 가운데 18억4015만원이 해외 금융회사에 예치된 외화 예금이었다. 영국 국적인 장남도 외화 예금 8239만원과 해외 주식 2861만원을 보유한 것으로 나타났다.
문제는 이 같은 자산 구성이 원·달러 환율이 오를수록 재산 증가로 이어지는 구조라는 점이다.
외화 예금과 해외 채권, 해외 부동산은 원화 가치가 떨어질수록 원화 환산액이 커진다. 외환시장 안정을 맡아야 할 중앙은행 총재 후보자로서는 이해충돌 우려를 피하기 어려운 대목이다.
논란이 커지자 신 후보자는 보유한 외화자산 일부를 매각 하겠다는 뜻을 밝혔다.
신 후보자는 지난 6일 “외화 자산의 비중이 큰 점에 대해 여러 우려가 제기되는 점을 겸허히 받아들인다. 외화 표시 자산을 매도하는 등 순차적으로 비중을 줄여나갈 계획”이라고 밝혔다고 한은 관계자가 전했다.
청문회에서는 단순한 해명 수준을 넘어 신 후보자가 어떤 자산을 얼마나 정리할 것인지, 취임 전 정리가 가능한지 등이 도마에 오를 전망이다.
세 번째는 미국·이란 전쟁 여파로 1500원을 넘나드는 원·달러 환율에 대한 인식 논란이다.
신 후보자는 지난달 31일 기자들과 만나 “환율 레벨(수준) 자체에는 큰 의미를 부여해선 안 된다”고 말했다. 위기의 본질은 환율 숫자 자체보다 실제 달러 조달이 가능한지, 즉 외화 유동성 여건에 있다는 것이다.
외환보유액, 단기외채, CDS 프리미엄, 외화 유동성커버리지비율(LCR) 등 주요 지표상 현재 상황이 1997년 외환위기와는 다르다는 것이다.
다만 신 후보자의 설명이 시장에는 안정 신호를 줄 수 있어도 국민이 체감하는 고환율 부담과는 거리가 있다는 비판도 나온다. 환율 상승은 수입물가, 유가, 원자재 가격을 밀어 올리고, 중소기업·자영업자·저소득층의 부담을 키우기 때문이다.
한은 총재는 물가 안정(한은법 1조)이란 지상 목표를 달성하기 위해 노력해야 하는 자리다.
결국 이번 청문회에선 신 후보자가 외환시장과 거시지표를 보는 시각뿐 아니라, 고환율이 국민의 삶에 미치는 충격을 얼마나 엄중하게 받아들이고 있는지가 핵심 쟁점이 될 것으로 보인다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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