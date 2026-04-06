靑, 北 김여정 발언에 “신속 상호의사 확인…평화공존 기대”

청와대, 김여정 심야 담화에 ‘평화공존 기여 기대’

이재명 대통령, ‘민간인 무인기 사건에 북측 유감’ 표명

김여정, ‘대통령 유감 표명, 현명한 처사’ 평가

김정은 북한 국무위원장의 여동생인 김여정 노동당 부부장. 조선중앙TV 캡처

김여정 북한 노동당 중앙위원회 부장의 심야 담화에 대해 “이번 남북 정상 간 신속한 상호 의사 확인이 한반도 평화공존에 기여할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

정부는 한반도 평화 공존을 향한 노력을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.