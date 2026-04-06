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[속보] 與윤리심판원, ‘성추행 의혹’ 장경태에 제명 해당 처분 의결

입력:2026-04-06 20:13
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장경태 무소속 의원이 지난달 20일 국회에서 열린 3월 임시국회 2차 본회의에서 전날 상정된 검찰 개혁 법안인 공소청법(대안)에 대한 무제한 토론(필리버스터) 종결을 위한 투표를 마친 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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