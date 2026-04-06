넷마블 빚 갚고 알짜 자회사 품는다

1년간 1500억 원 규모 코웨이 주식 장내 매수… 지분율 20% 후반대로

스핀엑스 인수 차입금 상환… 이자 비용 1467억원에서 대폭 축소

배당 및 지분법 이익 확대로 본업 변동성 방어-그룹 재무건전성 제고

넷마블 측은 “이번 주식 매수는 지배구조 안정화와 재무건전성 제고라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 수 있는 전략적 투자”라며 “이는 회사가 그동안 지속해온 투자자산 유동화 재원 중 일부를 활용하는 것으로 게임 본업에 미치는 영향은 전혀 없다”고 밝혔다.