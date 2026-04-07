외국차 무덤된 중국…“스코다 이어 지프·푸조·인피니티도 철수할 것”
독일 폭스바겐 그룹의 대중차 브랜드 스코다에 이어 미국 크라이슬러의 지프, 프랑스 푸조, 일본 닛산의 인피니티 등도 중국 시장에서 철수할 가능성이 크다는 분석이 나왔다. 전기차 전환이 느린 이들 브랜드는 중국 소비자들의 휘발유 자동차 기피가 심해지면서 ‘생사의 갈림길’에 서게 됐다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 6일 매출 및 시장점유율 감소로 손실이 증가한 글로벌 자동차 브랜드들이 경쟁이 과열된 중국 시장에서 철수하거나 사업규모를 축소할 가능성이 크다고 전망했다.
컨설팅회사인 상하이밍량자동차서비스의 CEO인 천진주는 “스코다가 2026년에 중국에서 철수한 마지막 외국 자동차 브랜드는 아닐 것”이라며 “중국 시장의 치열한 경쟁이 향후 3~5년 내에 자동차산업의 추가적인 재편을 초래할 것”이라고 말했다.
스코다는 지난달 중국 시장에서 철수하기로 결정했다. 1895년 체코에서 창업한 스코다는 폭스바겐 그룹의 플랫폼을 공유하면서도 상대적으로 저렴한 가격을 내세워 중국에서 인기를 모았다. 2006년 중국에 진출한 뒤 2016~2018년 연간 30만대 이상을 판매했지만, 지난해에는 1만5241대를 판매하는 데 그쳤다.
글로벌컨설팅기업 알릭스파트너스의 아시아자동차사업부 책임자인 스테판 다이어는 “지난해 한 달에 1000대 미만을 판매한 자동차 브랜드가 곧 사라질 가능성이 크다”고 말했다. 알릭스파트너스에 따르면 시트로엥의 DS, 지프, 인피니티, 푸조 등 최소 4개의 해외 브랜드가 지난해 중국에서 월평균 약 1000대를 판매하는 데 그쳤다. 월 판매량 1000대 미만으로는 제조·운영 비용을 충당하기가 어렵다.
외국차 브랜드들이 판매부진에 직면한 가장 큰 원인은 전기차 경쟁력에서 중국 업체들에 뒤처진 데 있다. 중국승용차협회(CPCA)에 따르면 전기차는 지난해 중국 본토 전체 신차 판매량의 54%를 차지했다. 판매량 상위 10개 전기차 브랜드 중 외국 브랜드는 테슬라가 유일했다.
전기차 비중이 커지면서 외국차업체의 시장점유율은 2022년 52.7%에서 지난해 34.7%로 급락했다. 폭스바겐·BMW 등 독일 업체들의 시장점유율은 2022년 21%에서 지난해 15.4%로 떨어졌다. GM·포드 등 미국 업체들의 점유율은 같은 기간 8.5%에서 5.5%로, 도요타·혼다 등 일본 업체들의 점유율은 20%에서 12.2%로 낮아졌다.
도요타, 닛산, 메르세데스-벤츠, BMW 등은 중국시장에서 전기차 전략을 바꾸고 있다. 독자 개발 전략에서 벗어나 중국의 전기차공급망과 기술에 의존해 자율주행시스템과 디지털 콕핏(조종공간)을 새로 설계하고 제작하기 시작했다. 닛산이 중국 업체의 기술을 도입해 지난해 4월 출시한 중국 전용 전기차 N7은 연말까지 4만5382대를 판매하는 데 성공했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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